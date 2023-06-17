Новинка занимает всего 2.5 слота.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Чуть более месяца назад компания ASUS явила миру новые модели видеокарт серии GeForce RTX 40, в первую очередь предназначенные не для геймеров, а для профессионалов, работающих с анимацией, 3D-моделями и разнообразным видеоконтентом, а сегодня производитель сообщает о возможности наконец-то заполучить одну из новинок.

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Как информирует общественность ресурс VideoCardz, видеоадаптер ASUS GeForce RTX 4070 Ti ProArt, отличающийся стильным кожухом чёрного цвета с вкраплениями золотистых ноток и достаточно компактной системой охлаждения с тремя вентиляторами, занимающей 2.5 слота при длине в 30 см и ширине в 12 см, а также отсутствием RGB-подсветки, официально появился в продаже в ряде европейских и азиатских магазинов. К сожалению, о стоимости новинки не сообщается.

Источник изображений: VideoCardz

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Стоит отметить, что ASUS GeForce RTX 4070 Ti ProArt, основанная на «полновесном» графическом процессоре AD104 с 7680 ядрами CUDA «на борту», может похвастаться повышенной тактовой частотой GPU по сравнению с референсным значением — в режиме ОС частота может достигать показателя в 2640 МГц. Подсистема же памяти имеет вполне стандартные характеристики — 12 Гбайт GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц и шина в 192 бит. Набор интерфейсов для вывода изображения также весьма привычен — один порт HDMI 2.1a и три DisplayPort 1.4a.