Компания Gigabyte готовится к выпуску двух новых моделей графических адаптеров GeForce RTX 4070 Ti серии AORUS WaterForce, снабжённых системой жидкостного охлаждения, и в распоряжении ресурса VideoCardz появились первые изображения предстоящих новинок.
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По данным источника, игровой видеоадаптер Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS WaterForce Xtreme WB обладает предустановленным водоблоком, требующим подключения к установленному в системе контуру СЖО, а геймерская видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS WaterForce Xtreme поставляется с полноценным решением «всё включено», не требующим лишних телодвижений.
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS WaterForce Xtreme WB
Новинки несколько отличаются от своих старших «соплеменниц» данной серии, имея в своём распоряжении радиаторы более скромного размера (240 мм против 360 мм), а также несколько иной дизайн, перекликающийся с решениями серии RTX 30, за исключением некоторых нюансов: новые модели наделены 16-контактными коннекторами дополнительного питания и стандартным набором разъёмов для вывода изображения, в то время как их предшественницы могли похвастаться наличием дополнительных портов HDMI/DisplayPort для VR-гарнитур.
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AORUS WaterForce Xtreme
Источник изображений: VideoCardz
Кроме того, на представленных изображениях можно заметить, что обе модели снабжаются RGB-подсветкой, что придётся по душе владельцам корпусов с прозрачными боковыми панелями.
К сожалению, информацией о технических характеристиках, стоимости и дате выхода новинок источник не располагает, а Gigabyte пока что хранит молчание.