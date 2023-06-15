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Китайская видеокарта MTT S80 с PCIe 5.0 и 16 Гбайт весьма разочаровала в играх на фоне GTX 1050 Ti
Похоже, виноваты графические драйверы.
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Пока американские гиганты в лице NVIDIA, AMD и Intel сражаются за «место под солнцем» на рынке графических адаптеров, пытаясь завладеть умами и кошельками потенциальных покупателей, китайские специалисты тоже времени зря не теряют, разрабатывая свои собственные видеокарты, которые, впрочем, тягаться с моделями от вышеозначенных компаний пока не могут, что и показал тест исследователей сайта PC Watch, сообщает ресурс Wccftech.

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Для своих изысканий специалисты использовали дебютировавший несколько месяцев назад видеоадаптер MTT S80 от китайской компании Moore Threads, основой которого стал графический процессор, основанный на архитектуре MUSA и имеющий в своём распоряжении 4096 FP32-ядер с тактовой частотой 1.8 ГГц. Кроме того, видеокарта может похвастаться наличием целых 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, работающей на эффективной частоте 14 ГГц, при 256-битной шине, а также интерфейсом PCIe 5.0, чего нет даже у NVIDIA и AMD. При этом графический адаптер имеет пиковую производительность чуть более 14 Тфлопс.

Источник изображений: VideoCardz, Moore Threads

В противовес новинке была взята старая добрая GeForce GTX 1050 Ti, базирующаяся на GPU с архитектурой Pascal, наделённом 768 шейдерными блоками, и снабжённая 4 Гбайт памяти GDDR5 с эффективной частотой 7 ГГц, пиковая производительность которой составляет 2.1 Тфлопс (FP32).

В процессе своих тестов специалисты столкнулись с весьма неприятной для геймеров ситуацией: современные игры, использующие API Vulkan и DirectX 12 запускаться на MTT S80 категорически отказывались, с DX11-тайтлами ситуация была чуть получше, но стабильности в большинстве из них добиться тоже не удалось. Запуск актуальных тестов от 3DMark также не привёл ни к чему позитивному — наиболее «свежей» версией, которая могла работать с китайским продуктом, оказалась 3DMark 06.

В тех же игровых приложениях, которые удалось протестировать на MTT S80, видеокарта от Moore Threads выступила весьма посредственно: согласно итоговой таблице, составленной специалистами ресурса Tom's Hardware, при низких настройках качества графики китайская видеокарта в среднем оказалась медленнее GTX 1050 Ti на 208 %, не обойдя свою соперницу ни в одном из тайтлов.

Источник изображения: Wccftech

«Аппетиты» же китайского продукта оказались весьма велики: в среднем MTT S80 потребляла около 142 Вт, в то время как GTX 1050 Ti потребовала всего 60 Вт.

Источник изображения: Wccftech, PC Watch

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По мнению специалистов, столь скромные игровые показатели MTT S80 при её более впечатляющих технических характеристиках на фоне GeForce GTX 1050 Ti связаны с «сырыми» графическими драйверами, которые постепенно дорабатываются специалистами Moore Threads, однако, как показывают результаты тестов, до совершенства ещё далеко.

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#nvidia #geforce gtx 1050 ti #moore threads #mtt s80
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