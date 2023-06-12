За предзаказ новинки на официальном сайте компании подарят карту на сумму в $250.

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Компания Samsung рассекретила стоимость своего топового игрового монитора Odyssey OLED G9, объявив о возможности предварительного заказа новинки, начиная с сегодняшнего дня: как сообщает ресурс Tom's Hardware, ценник продукта может поразить воображение.

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Монитор Samsung Odyssey OLED G9 наделён 49-дюймовой изогнутой OLED-панелью, славящейся насыщенными цветами благодаря применению фирменной технологии Quantum Dot, с разрешением Dual Quad HD (5120x1440), соотношением сторон 32:9, временем отклика в 0.03 мс (GtG), частотой обновления 240 Гц, типичной яркостью 250 нит и радиусом кривизны 1800R.

Новинка снабжена одним разъёмом DisplayPort 1.4, парой портов HDMI 2.1 (одним полноразмерным и одним микро), USB-хабом, двумя 5-ваттными динамиками, регулируемой подставкой, а также может похвастаться наличием технологий подсветки CoreSync и Core Lighting+, доступа к сервисам NVIDIA GeForce Now и Xbox Game Pass, что достигается за счёт встроенного модуля Wi-Fi, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и VESA Adaptive Sync.

Источник изображений: Samsung

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Монитор доступен для предварительного заказа на официальном ресурсе Samsung и в ряде онлайн-магазинов по цене в $2200 – при этом геймерам, оформившим предзаказ на сайте производителя с 12 до 25 июня, обещают подарочную карту на сумму в $250.