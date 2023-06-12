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Представлена первая видеокарта с печатной платой розового цвета
Новинка выпускается в форм-факторе ITX.
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В борьбе за умы и кошельки потенциальных покупателей производители идут на разные уловки, радуя геймеров не только стандартными «трюками» в виде заводского разгона, но и необычным дизайном: как информирует общественность ресурс VideoCardz со ссылкой на находку энтузиаста под ником harukaze5719, один из китайских производителей пополнил ассортимент своей продукции видеокартой с оригинальным внешним видом.

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Сообщается, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti под брендом Zephyr стала первой известной моделью, получившей печатную плату «настоящего» розового цвета — ранее компьютерное сообщество могло наблюдать появление видеоадаптеров с розовыми кожухами в стиле аниме, чего не скажешь про вполне стандартные PCH данных продуктов.

Новинка выпускается в форм-факторе ITX, имеет систему охлаждения с одним вентилятором и заднюю пластину с оригинальными вырезами, а вот заводским разгоном похвастаться не может — графический процессор GA104, являющийся «сердцем» видеоадаптера, работает на частоте 1410 МГц в номинале с повышением до 1665 МГц в режиме boost. Кроме того, видеокарта наделена 8 Гбайт памяти типа GDDR6, функционирующей на частоте 1750 МГц, при шине в 256 бит.

Источник изображений: VideoCardz, Zephyr

За организацию дополнительного питания видеоадаптера отвечает один 8-контактный коннектор, а за вывод изображения — три разъёма DisplayPort и один HDMI.

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Вполне возможно, что новинка сможет заинтересовать любителей моделей с нестандартной цветовой гаммой и владельцев небольших корпусов.

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#geforce rtx 3060 ti #zephyr
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Anatoliy Seryakov
19:19
Колготки тебе пусть любовник меняет, поросеночек.
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Сергей Махов
19:19
Какую такую твою землю? Почитай настоящую историю,а не ту ,где укры источник всей цивилизации и чёрное море лопатами выкопали... Или твоих дебильных мозгов уже не хватает,чтобы понять это?
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
antihohol
19:18
нет никаких успехов у всучек, всех их на фарш пускают. так что не хрюкай, свинина, в своём свинарнике, недолго хрюкать осталось.
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
Serge Rodnev
19:15
Против надувной армии?
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
antihohol
19:14
инвалид, разуй свои свиные глазёнки: там русский медведь лезет лапой в люк, чтобы полакомиться свежеприготовленной хохляцко-фашистской свиной тушёнкой в немецкой консервной банке.
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Serge Rodnev
19:13
Проснулся? А теперь иди колготки поменяй… Дети - они дети везде… а не только в Донбасе, клоун…
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Сергей Махов
19:12
Леопёрды уже попукивают...
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
Serge Rodnev
19:09
Да хоть твой автопортрет! Там медведь 🐻 в консервной банке..
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Сергей Махов
19:08
А ты, ублюдок бендерский каким боком тут оказался???
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
Serge Rodnev
19:07
Дали тебе вырезку? Твой ход, герой!
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
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