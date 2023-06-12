Новинка выпускается в форм-факторе ITX.

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В борьбе за умы и кошельки потенциальных покупателей производители идут на разные уловки, радуя геймеров не только стандартными «трюками» в виде заводского разгона, но и необычным дизайном: как информирует общественность ресурс VideoCardz со ссылкой на находку энтузиаста под ником harukaze5719, один из китайских производителей пополнил ассортимент своей продукции видеокартой с оригинальным внешним видом.

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Сообщается, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti под брендом Zephyr стала первой известной моделью, получившей печатную плату «настоящего» розового цвета — ранее компьютерное сообщество могло наблюдать появление видеоадаптеров с розовыми кожухами в стиле аниме, чего не скажешь про вполне стандартные PCH данных продуктов.

Новинка выпускается в форм-факторе ITX, имеет систему охлаждения с одним вентилятором и заднюю пластину с оригинальными вырезами, а вот заводским разгоном похвастаться не может — графический процессор GA104, являющийся «сердцем» видеоадаптера, работает на частоте 1410 МГц в номинале с повышением до 1665 МГц в режиме boost. Кроме того, видеокарта наделена 8 Гбайт памяти типа GDDR6, функционирующей на частоте 1750 МГц, при шине в 256 бит.

Источник изображений: VideoCardz, Zephyr

За организацию дополнительного питания видеоадаптера отвечает один 8-контактный коннектор, а за вывод изображения — три разъёма DisplayPort и один HDMI.

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Вполне возможно, что новинка сможет заинтересовать любителей моделей с нестандартной цветовой гаммой и владельцев небольших корпусов.