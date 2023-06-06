Компания ASUS продолжает пополнять ассортимент своей продукции новыми моделями видеокарт: как сообщает ресурс VideoCardz, на сей раз производитель решил порадовать геймеров из Китая, представив видеоадаптер GeForce RTX 4070 Atlas Shark.
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Новинка, поставляемая в коробке с оригинальным дизайном, принадлежит к серии Megalodon и является эксклюзивом для китайского рынка, поэтому геймеры из других стран, мечтающие заполучить данную модель, вероятно, столкнутся с некоторыми трудностями.
Видеоадаптер снабжён стильным кожухом серого цвета с голубыми вставками и наделён производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами, усиленной задней панелью полного покрытия, а также может похвастаться наличием BIOS с двумя режимами — производительным (Performance) и тихим (Quiet).
Что касается технических характеристик ASUS GeForce RTX 4070 Atlas Shark, то они вполне стандартные — новинка основана на графическом процессоре AD104 с 5888 ядрами CUDA «на борту» и заводским разгоном до 2520 МГц с возможностью повышения до 2550 МГц в режиме OC, а также имеет в своём распоряжении 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц.
Для организации дополнительного питания видеоадаптера предусмотрен один 8-контактный коннектор, а за вывод изображения отвечают три разъёма DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0. При этом видеокарта требует 2.5 слота для своего размещения.
Стоимость новой модели пока что не объявлена, поэтому о ней можно лишь гадать, держа в уме тот факт, что ценник её предшественницы в лице GeForce RTX 3070 ATS в настоящий момент составляет 3299 юаней (около 38 000 рублей).