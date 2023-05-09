Изображение с новыми моделями прилагается.

Слухи касательно скорого выхода доступной игровой видеокарты AMD Radeon RX 7600 находят своё подтверждение благодаря фотографии, опубликованной ресурсом VideoCardz: на представленном изображении можно лицезреть несколько упаковок с новыми моделями производства Sapphire, принадлежащими к серии PULSE.

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Кроме того, данная «утечка» подтверждает наличие у Radeon RX 7600 8 Гбайт видеопамяти, а также 32 вычислительных блоков с микроархитектурой RDNA 3, то есть 2048 потоковых процессоров, что является «потолком» для графического чипа Navi 33. Кроме того, новинка оснащается 32 Мбайт Infinity Cache.

Источник изображений: VideoCardz

При этом неназванный инсайдер сообщает, что стоимость представленной модели составляет всего $249. Впрочем, специалисты источника пока не могут подтвердить данную информацию.

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Стоит отметить, что официально в продажу Radeon RX 7600 ещё не поступала, а опубликованное изображение, судя по всему, демонстрирует лишь процесс подготовки сотрудников одного из азиатских ритейлеров к сему знаменательному событию, которое, исходя из имеющихся данных, должно состояться примерно в то же время, что и дебют NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 Гбайт, то есть в конце мая или начале июня.