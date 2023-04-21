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В Японии видеокарты Intel Arc A750 будут раздавать бесплатно, но для этого нужно приобрести RTX 4090
Впрочем, количество предложений ограничено.
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Несмотря на то, что игровой графический адаптер Intel Arc A750 и так подешевел донельзя, в настоящий момент предлагаясь за $250, один из японских ритейлеров и вовсе решил устроить «аттракцион неслыханной щедрости», раздавая модель «синей команды» фактически бесплатно, но только с одним условием: как сообщает ресурс VideoCardz, для этого нужно приобрести топовую видеокарту GeForce RTX 4090.

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Источник изображения: Intel

По данным источника, в акции от японского магазина NTT-X участвует популярная игровая модель ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090, которая, исходя из представленного скриншота, оценена в 314160 японских иен (~191000 рублей) — именно к ней в нагрузку и дадут Arc A750. При этом количество предложений будет весьма ограниченным: набор из двух видеокарт получат только первые пять счастливчиков, которым удастся сделать заказ 30 апреля, начиная с 23:00 по местному времени.

Источник изображения: VideoCardz, PCWatch

Источник отмечает, что столь малое количество наборов видеоадаптеров, участвующих в акции, весьма вероятно, будет перехвачено ботами перекупщиков, да и сама связка из двух разных видеокарт не вызывает особого энтузиазма, учитывая тот факт, что даже в вопросах кодирования видеофайлов GeForce RTX 4090 успешно справляется со своими обязанностями, не говоря уже про уровень игровой производительности.

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Впрочем, дарёной видеокарте в кулер не заглядывают, а уж вариантов применения бесплатной модели можно найти как минимум несколько.

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#intel #nvidia #geforce rtx 4090 #arc a750
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