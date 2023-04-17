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Энтузиаст протестировал Pentium с RTX 4070 в Cyberpunk 2077 RT Overdrive, RDR 2 и других играх
В некоторых тайтлах данная связка демонстрирует вполне неплохие результаты.
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При сборке игровых систем порой бывают ситуации, когда геймеру уж очень хочется приобрести видеокарту помощнее, чтобы наслаждаться современными играми при максимальных настройках качества графики, однако в таком случае в условиях ограниченного бюджета приходится выбирать, на чём же сэкономить, поэтому «под нож» может попасть и материнская плата, и блок питания, и даже процессор: энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD как раз коснулся одного из подобных сценариев, решив проверить, насколько совместимы доступный процессор Intel Pentium Gold G7400 и игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: NVIDIA

Стоит отметить, что Pentium Gold G7400 вполне себе современный процессор с разъёмом LGA 1700, однако снабжён лишь двумя ядрами и четырьмя потоками, что и может являться ограничивающим фактором в большинстве тайтлов.

Впрочем, в ряде игровых приложений связка из Pentium Gold G7400 и GeForce RTX 4070 демонстрирует вполне приличный уровень быстродействия даже в разрешении 1440p: так, в Forza Horizon 5 при максимальных настройках качества графики среднее значение кадровой частоты и 1 % Low составили 83 и 44 к/c, а в Red Dead Redemption 2 с настройками Console Quality – 64 и 35 к/c соответственно.

Процессорозависимые же тайтлы ожидаемо не будут в восторге от наличия всего лишь 2 ядер, что и было показано на примере Kingdom Come: Deliverance, где в 1440p с пресетом «Very High» представленный дуэт смог показать результат в 45 и 10 к/c.

Когда же в дело вступает технология масштабирования NVIDIA DLSS, то даже нашумевший режим Ray Tracing: Overdrive для Cyberpunk 2077 сравнительно благосклонно относится к нашей парочке: в разрешении 1440p и использовании пресета DLSS «Balanced» показатели среднего fps и 1 % Low составляют 43 и 25 к/c, а с задействованием генерации кадров соответствующие значения возросли до 70 и 30 к/c.

В Marvel's Spider-Man Remastered ситуация схожая: в 1440p с пресетом качества графики «Very High», DLSS в положении «Balanced» и активной генерацией кадров вкупе с трассировкой лучей представленный дуэт в разрезе средней кадровой частоты и 1% Low смог обеспечить результат в 84 и 29 к/c.

А вот фанатов The Witcher 3, похоже, ждёт разочарование, ведь даже при задействовании генерации кадров с DLSS «Balanced» и пресетом «RT Ultra» в 1440p наши герои не смогли обеспечить сколь-нибудь достойный результат 1 % Low, ограничившись скромным значением в 3 к/c, несмотря на показатель средней кадровой частоты в 55 к/c.

Источник изображений: YouTube, RandomGaminginHD

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Таким образом, бережливые геймеры хоть и могут насладиться сравнительно качественным игровым процессом в ряде тайтлов, используя систему с 2-ядерным 4-поточным CPU в паре с GeForce RTX 4070, однако всё же рекомендуется накопить дополнительные средства и приобрести процессор, оснащённый хотя бы 4 (а лучше 6) современными ядрами с поддержкой многопоточности.

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#intel #nvidia #geforce rtx 4070 #pentium gold g7400
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