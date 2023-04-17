В некоторых тайтлах данная связка демонстрирует вполне неплохие результаты.

При сборке игровых систем порой бывают ситуации, когда геймеру уж очень хочется приобрести видеокарту помощнее, чтобы наслаждаться современными играми при максимальных настройках качества графики, однако в таком случае в условиях ограниченного бюджета приходится выбирать, на чём же сэкономить, поэтому «под нож» может попасть и материнская плата, и блок питания, и даже процессор: энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD как раз коснулся одного из подобных сценариев, решив проверить, насколько совместимы доступный процессор Intel Pentium Gold G7400 и игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: NVIDIA

Стоит отметить, что Pentium Gold G7400 вполне себе современный процессор с разъёмом LGA 1700, однако снабжён лишь двумя ядрами и четырьмя потоками, что и может являться ограничивающим фактором в большинстве тайтлов.

Впрочем, в ряде игровых приложений связка из Pentium Gold G7400 и GeForce RTX 4070 демонстрирует вполне приличный уровень быстродействия даже в разрешении 1440p: так, в Forza Horizon 5 при максимальных настройках качества графики среднее значение кадровой частоты и 1 % Low составили 83 и 44 к/c, а в Red Dead Redemption 2 с настройками Console Quality – 64 и 35 к/c соответственно.

Процессорозависимые же тайтлы ожидаемо не будут в восторге от наличия всего лишь 2 ядер, что и было показано на примере Kingdom Come: Deliverance, где в 1440p с пресетом «Very High» представленный дуэт смог показать результат в 45 и 10 к/c.

Когда же в дело вступает технология масштабирования NVIDIA DLSS, то даже нашумевший режим Ray Tracing: Overdrive для Cyberpunk 2077 сравнительно благосклонно относится к нашей парочке: в разрешении 1440p и использовании пресета DLSS «Balanced» показатели среднего fps и 1 % Low составляют 43 и 25 к/c, а с задействованием генерации кадров соответствующие значения возросли до 70 и 30 к/c.

В Marvel's Spider-Man Remastered ситуация схожая: в 1440p с пресетом качества графики «Very High», DLSS в положении «Balanced» и активной генерацией кадров вкупе с трассировкой лучей представленный дуэт в разрезе средней кадровой частоты и 1% Low смог обеспечить результат в 84 и 29 к/c.

А вот фанатов The Witcher 3, похоже, ждёт разочарование, ведь даже при задействовании генерации кадров с DLSS «Balanced» и пресетом «RT Ultra» в 1440p наши герои не смогли обеспечить сколь-нибудь достойный результат 1 % Low, ограничившись скромным значением в 3 к/c, несмотря на показатель средней кадровой частоты в 55 к/c.

Источник изображений: YouTube, RandomGaminginHD

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Таким образом, бережливые геймеры хоть и могут насладиться сравнительно качественным игровым процессом в ряде тайтлов, используя систему с 2-ядерным 4-поточным CPU в паре с GeForce RTX 4070, однако всё же рекомендуется накопить дополнительные средства и приобрести процессор, оснащённый хотя бы 4 (а лучше 6) современными ядрами с поддержкой многопоточности.