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Видеокарты GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 становятся доступнее — цены ряда моделей упали ниже MSRP
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Похоже, ситуация на рынке графических адаптеров после ряда потрясений постепенно приходит в норму, о чём свидетельствует снижение ценников на видеокарты серии Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40: согласно исследованию специалистов ресурса VideoCardz, цены на некоторые из моделей видеоадаптеров упали ниже своих рекомендованных значений.

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Источник изображения: Pixabay

Так, топовая Radeon RX 7900 XTX от Sapphire, ASRock и PowerColor в заморских онлайн-магазинах Amazon и Newegg предлагается за $998-999, а её младшую «соплеменницу» в лице Radeon RX 7900 XT можно найти за $779 (о чём уже говорилось чуть ранее), в то время как рекомендованная стоимость RX 7900 XTX и RX 7900 XT составляет $999 и $899 соответственно.

Линейка графических адаптеров GeForce RTX 40 на этих же площадках также постепенно становится доступнее: одну из моделей GeForce RTX 4090 производства MSI имеется возможность приобрести по MSRP, то есть за $1599, ряд GeForce RTX 4080 от ASUS, Gigabyte, MSI, ZOTAC и PNY можно заполучить за $1149-1199 (при рекомендованной стоимости в $1199), GeForce RTX 4070 Ti предлагается за $799, что аналогично значению MSRP, не говоря уже про достаточное количество не так давно дебютировавших моделей GeForce RTX 4070 с ценником, не превышающим рекомендованный ($599).

Источник изображения: VideoCardz

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Остаётся надеяться, что подобная тенденция сохранится и в будущем, а с выходом новых представительниц серии GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 стоимость их предшественниц будут падать.

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#amd #nvidia #radeon rx 7000 #geforce rtx 40
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