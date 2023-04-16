Настала пора разбивать свои копилки.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Производители игровых графических адаптеров продолжают радовать бережливых геймеров, постепенно снижая ценники на свою продукцию: как информирует общественность ресурс VideoCardz, стоимость одной из представительниц серии Radeon RX 7000 производства ASRock упала намного ниже своего стартового значения.

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Источник изображения: Newegg

Сообщается, что ASRock Phantom Gaming Radeon RX 7900 XT в популярном онлайн-магазине Newegg теперь можно заполучить всего за $780, то есть на $120 меньше по сравнению с рекомендованной AMD стартовой стоимостью.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

Таким образом, в настоящий момент модель из стана «красной команды» оказалась дешевле самых доступных GeForce RTX 4070 Ti – наиболее недорогая из найденных источником видеокарт предлагается за $799.

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Учитывая тот факт, что Radeon RX 7900 XT предлагает более высокий уровень производительности в стандартных условиях на фоне возможностей GeForce RTX 4070 Ti, а также располагает более весомым объёмом видеобуфера (20 Гбайт против 12 Гбайт), что, согласно исследованию AMD, может стать преимуществом в современных и будущих играх, чаша весов при покупке может склониться в сторону модели «красной команды». Впрочем, видеоадаптер из стана NVIDIA традиционно силён при задействовании технологии трассировки лучей, поэтому любители красот рейтрейсинга, вероятно, отдадут предпочтение предложению «зелёной команды».