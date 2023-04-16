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Стоимость Radeon RX 7900 XT опустилась ниже ценника GeForce RTX 4070 Ti
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Производители игровых графических адаптеров продолжают радовать бережливых геймеров, постепенно снижая ценники на свою продукцию: как информирует общественность ресурс VideoCardz, стоимость одной из представительниц серии Radeon RX 7000 производства ASRock упала намного ниже своего стартового значения.

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Источник изображения: Newegg

Сообщается, что ASRock Phantom Gaming Radeon RX 7900 XT в популярном онлайн-магазине Newegg теперь можно заполучить всего за $780, то есть на $120 меньше по сравнению с рекомендованной AMD стартовой стоимостью.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

Таким образом, в настоящий момент модель из стана «красной команды» оказалась дешевле самых доступных GeForce RTX 4070 Ti – наиболее недорогая из найденных источником видеокарт предлагается за $799.

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Учитывая тот факт, что Radeon RX 7900 XT предлагает более высокий уровень производительности в стандартных условиях на фоне возможностей GeForce RTX 4070 Ti, а также располагает более весомым объёмом видеобуфера (20 Гбайт против 12 Гбайт), что, согласно исследованию AMD, может стать преимуществом в современных и будущих играх, чаша весов при покупке может склониться в сторону модели «красной команды». Впрочем, видеоадаптер из стана NVIDIA традиционно силён при задействовании технологии трассировки лучей, поэтому любители красот рейтрейсинга, вероятно, отдадут предпочтение предложению «зелёной команды».

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#amd #nvidia #radeon rx 7900 xt #geforce rtx 4070 ti
9
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grom9000
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Реально дебилы зеленожопые )))
Стоимость Radeon RX 7900 XT опустилась ниже ценника GeForce RTX 4070 Ti
Евгений Сом
19:44
Да что ты говоришь балабол-пиздабол, который еще и доказал что трусливая баба ))) https://overclockers.ru/blog/id_1/show/90844/videokarty-geforce-rtx-4070-podesheveli-v-otechestvennoj-roznice-na-sledu...
Стоимость Radeon RX 7900 XT опустилась ниже ценника GeForce RTX 4070 Ti
Евгений Васютин
19:43
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2963029618 Перевод
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
nukemall
19:42
Мем про "потерь нет" породил великий потомок протоукров, человек-каска Тымчук в 2014 году.
Глава минобороны Украины прокомментировал потери ВСУ в ходе боевых действий
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