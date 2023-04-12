Похоже, сегодня для инсайдеров пробил час, чтобы начать публикацию «утечек» касательно возможностей и спецификаций будущих процессоров AMD: так, несколько часов назад стало известно об уровне производительности инженерного образца на базе микроархитектуры Zen 5 в сравнении с показателями представителя Zen 4, а сейчас, благодаря стараниям инсайдера Maraux David, в сети появились данные, приоткрывающие завесу тайны над схемой именования предстоящих новинок, сообщает ресурс Wccftech.
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Источник изображения: NotebookCheck
Судя по всему, информация основана на профиле инженера, работавшего над несколькими семействами процессоров AMD: согласно опубликованному описанию, ядра 3-нм процессоров с микроархитектурой Zen 5 получат кодовое имя Nirvana.
Источник изображения: Twitter, Maraux David
Стоит отметить, что, исходя из опубликованных ранее данных, микроархитектура AMD Zen 5, помимо стандартного дизайна, будет включать варианты с дополнительной кэш-памятью 3D V-Cache и энергоэффективные решения Zen 5C, производиться не только по 3-нм нормам, но и по 4-нм, а также отличаться повышенной производительностью и эффективностью вкупе с рядом архитектурных улучшений.
Ядра же 2-нм процессоров на основе микроархитектуры Zen 6, согласно «утечке», будут именоваться Morpheus.
Кроме того, исходя из опубликованных периодов, иллюстрирующих время работы над конкретной микроархитектурой, первые процессоры на базе Zen 5 увидят свет не ранее второй половины 2024 года, а представители Zen 6 могут появиться лишь во втором полугодии 2025 года или даже чуть позже.