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GeForce RTX 4070 в дуэте с i5-12490F с увеличенным кэшем протестировали в PUBG, CS GO и ещё паре игр
В соперницы новинке была назначена GeForce RTX 4070 Ti.
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Пока «законопослушные» обозреватели лишь ждут своего часа, чтобы представить результаты своих трудов, иллюстрирующих возможности предстоящей GeForce RTX 4070, некоторые энтузиасты, не стеснённые официальными запретами, но сумевшие раздобыть заветную новинку вкупе со свежим набором графических драйверов, радуют широкую компьютерную общественность тестами ещё не дебютировавшей модели, что стало известно благодаря находке «сетевого детектива» harukaze5719.

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Источник изображения: NVIDIA

Так, один из пользователей форума Baidu Tieba, вооружившись эксклюзивной моделью настольного процессора Core i5-12490F, обладающей увеличенным объёмом кэш-памяти третьего уровня на фоне своего «стандартного соплеменника» в лице Core i5-12400F (20 Мбайт против 18 Мбайт) и повышенными тактовыми частотами (до 4.6 ГГц в максимальном режиме), материнской платой MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 производства MSI, а также парой модулей оперативной памяти DDR4-3600 (2x16 Гбайт), решил «столкнуть лбами» новенькую GeForce RTX 4070 с её «старшей сестрой» с суффиксом «Ti».

Исходя из показаний утилиты GPU-Z, в тесте принимала участие модель GeForce RTX 4070 производства MSI, графический процессор которой способен функционировать на частоте 2505 МГц в boost-режиме.

Согласно опубликованным графикам, в тестовых пакетах 3DMark разница в производительности между GeForce RTX 4070 и RTX 4070 Ti варьировалась в пределах от 16 до 21 % в пользу старшей модели.

В игровых приложениях ситуация оказалась весьма схожая, однако некоторые отличия всё же есть: так, в разрезе среднего значения кадровой частоты при разрешении 2K видеокарта GeForce RTX 4070 в популярном тайтле Counter-Strike: Global Offensive уступила RTX 4070 Ti всего 10.4 %, однако в остальных играх, в том числе PUBG и Dying Light 2, отставание колебалось между 15.6 и 19.7 %.

Counter-Strike: Global Offensive


PUBG


Dying Light 2


Источник изображений: Baidu Tieba

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Ожидается, что материалы, посвящённые изучению GeForce RTX 4070, от именитых (и не очень) ресурсов официально появятся уже завтра, то есть 12 апреля, в то время как на полках магазинов первые модели окажутся на день позже.

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#geforce rtx 4070
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