Дебют новинки всё ближе и ближе.

Свежие данные, приоткрывающие завесу тайны над характеристиками и дизайном предстоящих моделей GeForce RTX 4070 от партнёров NVIDIA, продолжают с завидной регулярностью появляться в сети: на сей раз, благодаря публикации «сетевого детектива», известного под ником momomo_us, стали известны спецификации и внешний вид видеоадаптера под брендом KFA2.

реклама

Согласно опубликованным данным, игровая видеокарта KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer основана на графическом процессоре AD104-250-A1 семейства Ada Lovelace с частотной формулой 1920/2475 МГц в номинальном/boost-режиме, снабжённом 5888 ядрами CUDA, 240 блоками наложения текстур (TMU), 80 блоками операций растеризации (ROP), 60 RT- и 240 тензорными ядрами, а также получила в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21008 МГц и шиной в 192 бит, в результате чего пропускная способность памяти достигает значения в 504 Гбайт/c.

Источник изображений: Twitter, momomo_us

Представленная модель имеет пиковую производительность в 29 Тфлопс (FP32), а также поддерживает целый ряд технологий, в том числе DLSS 3, DirectX 12 Ultimate, HDCP 2.3, декодирование с задействованием кодека AV1, а также некоторые другие.

Кроме того, KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer отличается строгим дизайном кожуха, выполненного в тёмных тонах, производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами и поддержкой «бесшумной» работы 0dB, задней пластиной и специальной рамкой, предотвращающей провисание видеокарт, а также наделена тремя разъёмами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1a.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Появление первых моделей GeForce RTX 4070 состоится уже 13 апреля, а стоимость новинок будет стартовать с отметки в $599.