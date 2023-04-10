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В играх GeForce RTX 4070 ощутимо быстрее RTX 3070 Ti и RTX 2070 SUPER — тесты NVIDIA
По словам NVIDIA, новинка должна обеспечить качественный игровой процесс в разрешении 1440p.
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На фоне скорого дебюта игрового графического адаптера GeForce RTX 4070 поток свежих новостей, иллюстрирующих дизайн, характеристики и возможности новинки, продолжает усиливаться: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказались официальные слайды, благодаря которым можно судить о примерном уровне производительности новой модели.

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Тестирование проводилось в ряде популярных игровых приложений при разрешении 1440p с задействованием процессора Core i9-12900K и с активными технологиями трассировки лучей и DLSS, естественно, где это представлялось возможным.

Исходя из представленного слайда, без использования функции генерации кадров, присущей DLSS 3, игровая видеокарта GeForce RTX 4070 идёт вровень с RTX 3080, при этом опережая RTX 3070 Ti и RTX 3070 на 20 и 30 % соответственно, в то время как с задействованием оной преимущество новинки над соответствующими противницами серии GeForce RTX 30 достигает 40, 70 и 80 %.

На следующем слайде NVIDIA демонстрирует уровень производительности GeForce RTX 4070 на фоне её предшественниц в целом ряде популярных тайтлов: как можно видеть, представительница семейства Ada Lovelace ощутимо обходит RTX 3070 Ti и RTX 2070 SUPER даже без использования возможностей DLSS 3, однако задействование функции генерации кадров позволяет выглядеть новинке ещё более «грозно».

В целом, по словам NVIDIA, геймерский видеоадаптер GeForce RTX 4070 нацелен на игровой процесс в разрешении 1440p при средней кадровой частоте более 100 fps, естественно, с использованием технологий DLSS 3 и трассировки лучей.

Источник изображений: VideoCardz, NVIDIA

При этом специалисты источника отмечают, что если отбросить рекламные слоганы и принять во внимание результаты тестов, которыми они завладели чуть ранее, то при «стандартных» условиях GeForce RTX 4070 будет в среднем на 15 % медленнее своей «соплеменницы» с суффиксом «Ti», а с ростом разрешения разрыв между предстоящей новинкой и RTX 4070 Ti станет даже несколько больше.

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Согласно представленным данным, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 470 дебютирует 13 апреля с рекомендованной стоимостью в $599.

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#nvidia #geforce rtx 4070
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