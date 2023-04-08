Технологии масштабирования DLSS и FSR, разрабатываемые специалистами NVIDIA и AMD соответственно, хоть и не почитаемы целым рядом ценителей «истинной» графики, однако всё же помогают добиться ощутимого прироста fps в большинстве игр, за что, впрочем, подчас приходится платить ухудшением качества «картинки».
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Естественно, и у разработки от NVIDIA, и у продукта от AMD есть свои приверженцы, которые порой яростно доказывают преимущество того или иного решения, что выливается в горячие споры: «подлить масла в огонь» решил специалист YouTube-канала Hardware Unboxed, сравнивший качество выдаваемого изображения в 26 игровых приложениях с задействованием NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2 в режимах «Performance» и «Quality» при разрешениях 1440p и 4K.
Тестовая система включала в себя настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, материнскую плату MSI MPG X670E CARBON WIFI, модули оперативной памяти DDR5-6000 (CL30) общим объёмом в 32 Гбайт, а также графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4080.
Для понимания итоговой таблицы исследователь предоставил разъяснение используемых «терминов»: «Tie» обозначает равенство в качестве «картинки» двух противоборствующих технологий, добавление «+» к названию указывает на незначительное преимущество того или иного решения, прибавка «++» сигнализирует об умеренном превосходстве, а «+++» говорит о безоговорочном господстве.
Согласно итоговым результатам, технология DLSS 2 не оставила шансов FSR 2, ощутимо превосходя разработку «красной команды» по качеству изображения, причём в более низком разрешении это видно более отчётливо: так, в 4K решение от NVIDIA выглядело намного лучше лишь в 2-3 тайтлах, в зависимости от режима, в 1440p с задействованием режима «Quality» список насчитывал уже 4 игры, а с пресетом 1440p «Performance» технология «зелёной команды» доминировала в подавляющем большинстве игровых приложений — в 19 из 26.
Мало того, по мнению исследователя, ни в одном из представленных тайтлов AMD FSR 2 не продемонстрировала сколь-нибудь лучшее качество «картинки» на фоне NVIDIA DLSS 2, а сравнимый результат наблюдался лишь в нескольких случаях в разрешении 4K.
Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed
При этом специалист источника отмечает, что у технологий масштабирования от обеих компаний имеются свои проблемы, которые всенепременно должны быть решены разработчиками, чтобы геймеры смогли наслаждаться качественной «картинкой».
Стоит отметить, что сравнение качества графики — дело весьма субъективное, поэтому некоторые пользователи могут не согласиться с результатами изысканий исследователя.