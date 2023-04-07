Благодаря исправлению прирост fps может достигать 17 %.

Дебютировавший вчера игровой настольный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D вызвал не только неподдельную радость у ряда специалистов, но и преподнёс им некоторые сюрпризы: так, в процессе тестирования исследователи некоторых ресурсов столкнулись с багом в алгоритме парковки ядер, в результате чего уровень производительности новинки был несколько ниже реальных её возможностей.

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Как сообщает ресурс Tom's Hardware, в теории процессор Ryzen 7 7800X3D, основанный на одном-единственном чиплете, не должен испытывать тех же проблем, что и Ryzen 9 7950X3D вкупе с Ryzen 9 7900X3D, наделённые двумя кристаллами CCD, однако на практике всё вышло совсем иначе: после «свежей» установки Windows, которая должна была устранить все следы использования драйвера, помогающего старшим представителям серии Ryzen 7000X3D в том числе правильно назначить потоки ядрам в зависимости от типа нагрузки, а также активировать и деактивировать «ненужные» ядра, уровень быстродействия новинки так и остался заметно ниже ожидаемого.

Впрочем, специалисты сумели разобраться, в чём же дело: как оказалось, проблема кроется в неверной работе драйвера файла подготовки PPM, отвечающего за управление механизмами парковки ядер, входящих в разные CCX-компексы — для двухчиплетных Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, обладающих неравнозначными блоками CCX, лишь один из которых снабжён кэшем 3D V-Cache, это позволяло парковать ядра «стандартного» чиплета во время игрового процесса, однако для Ryzen 7 7800X3D в связи с его конструкцией данное «ухищрение» не требуется.

Впрочем, данный драйвер выполняет и ряд других функций, поэтому всё равно устанавливается как часть пакета драйверов для чипсета, и, похоже, активирует механизм парковки ядер и для Ryzen 7 7800X3D, что приводит к снижению уровня производительности в ряде случаев.

Отмечается, что специалисты AMD уже знают о существующей проблеме и пытаются её решить, однако у исследователей источника есть временное решение, которое, впрочем, они рекомендуют использовать лишь в крайнем случае на свой страх и риск: для этого необходимо отключить парковку ядер в Windows, как это указано на сайте Microsoft.

В целом, данный метод (на графике указан с припиской «NCP») помог повысить общий уровень производительности на 4 %, а в ряде игр значение fps повысилось ещё больше: так, в Warhammer 3 прибавка составила 7.4 %, а в Far Cry 6 — целых 16.9 %.

Источник изображений: Tom's Hardware

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Остаётся надеяться, что в скором времени AMD выпустит новый пакет драйверов чипсета, в котором данная проблема будет решена.