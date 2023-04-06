Известный оверклокер и специалист по компьютерному «железу» der8auer побывал в крупном немецком дата-центре Hetzner, где исследовал несколько кастомных материнских плат, пара из которых была основана на наборе системной логики AMD B665, сообщает ресурс Wccftech.
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Судя по всему, данные продукты были выполнены специалистами «красной команды» под заказ, на что намекает не только не слишком стандартное название чипсета, ставшего «сердцем» системных плат, но и нетривиальная конструкция продуктов: так, системные платы ASUS Pro WS B665-ACE и ASRock Rack B665D4U-1L получили повёрнутые на 90 градусов процессорный разъём и слоты для установки модулей оперативной памяти, а также компоненты зоны VRM.
По словам оверклокера, необходимость в данной компоновке вызвана вовсе не возникновением проблем с целостностью сигнала, а выбрана в целях более эффективного охлаждения — пассивные процессорные кулеры, которые используются в большинстве представленных систем, благодаря применяемой конструкции нагреваются на 2-3 °C меньше.
Источник изображений: Wccftech, Youtube, der8auer
При этом уровень энергопотребления процессоров Ryzen 7000 ограничен значением в 90 Вт — хотя на примере Ryzen 7 7700, протестированного в тестовом пакете Cibenench R20, теряется около 5-6 % в производительности, однако экономия энергии составляет впечатляющие 20-30 %, что достаточно весомо для крупного дата-центра.
Кроме того, представленные материнские платы на базе чипсета AMD B665 не имеют поддержки интерфейса PCIe 5.0, а ограничены лишь PCIe 4.0, однако для рядовых клиентов это, судя по всему, и не требуется.
К сожалению, об остальных технических характеристиках кастомных моделей в представленном видеоролике сказано не было, однако, судя по всему, спецификации чипсета B665 мало отличаются от возможностей его стандартного «соплеменника».