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NVIDIA поведала некоторые детали о возможностях GeForce RTX 4070 в Counter-Strike 2
На фоне моделей предыдущих поколений новинка выглядит весьма неплохо.
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В преддверии скорого запуска игровой видеокарты GeForce RTX 4070 компания NVIDIA, похоже, решила заинтриговать широкую компьютерную общественность, поделившись некоторыми данными, иллюстрирующими возможности предстоящей новинки: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на The Verge, благодаря официальному слайду стали известны показатели новой модели с активной функцией Reflex в обновлённом шутере Counter-Strike 2.

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Источник изображения: Wccftech

Тестовая система включала в себя настольный процессор Intel Core i9-12900K, а в качестве испытуемых моделей выступали GeForce RTX 3060, GTX 1060, а также ещё не дебютировавшая официально GeForce RTX 4070. «Замеры» производились при максимальных настройках качества графики в разрешении 1440p.

Как можно заметить, технология NVIDIA Reflex, как ей и положено, ощутимо снижает значение задержек, что особенно видно на примере GeForce GTX 1060, где выигрыш составляет целых 35 %.

Источник изображения: The Verge, NVIDIA

Что касается возможностей GeForce RTX 4070, то на фоне показателей RTX 3060 и GTX 1060 новинка выглядит впечатляюще даже при неактивной функции Reflex, задействование которой, впрочем, помогает снизить задержку с 10 до 8 мс.

Также сообщается, что технология NVIDIA Reflex поддерживается подавляющим большинством киберспортивных шутеров, за исключением PUBG.

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Согласно «утекшим» ранее данным, игровой видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4070 будет основан на графическом процессоре AD104 с 5888 CUDA-ядрами и 12 Гбайт памяти типа GDDR6X с эффективной частотой в 21 ГГц при шине в 192 бит «на борту», а его рекомендованная стоимость составит $599. Ожидается, что новинка дебютирует уже 13 апреля.

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#nvidia #geforce rtx 4070 #counter-strike 2
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