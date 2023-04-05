Пока широкое компьютерное сообщество горячо ожидает неумолимо приближающегося запуска младшей (на сегодняшний день) представительницы серии GeForce RTX 40 в лице GeForce RTX 4070, производители не забывают расширять свой ассортимент и уже дебютировавшими моделями семейства Ada Lovelace: как сообщает ресурс VideoCardz, компания Gainward решила порадовать почитателей своей продукции, явив на суд общественности парочку новых моделей.
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Сообщается, что ассортимент Gainward расширяется видеокартами GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti, принадлежащими к новой серии Panther, которые присоединятся к представительницам таких линеек, как Phoenix и Phantom.
Новинки отличаются строгим дизайном с преобладанием тёмных цветов и нотками минимализма, что отражается в отсутствии даже намёка на светодиодную подсветку. Система охлаждения представительниц серии Panther снабжена массивным радиатором с медным основанием, покрывающим как графический процессор, так и чипы памяти, и тремя вентиляторами Cyclone, отличающимися увеличенным потоком воздуха, что, вероятно, положительным образом скажется на температурных показателях видеокарт, учитывая, что они лишены заводского разгона и даже возможности увеличения значения TGP.
За вывод изображения новинок отвечают три разъёма DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1, а за организацию дополнительного питания — один 16-контактный коннектор. При этом новые модели требуют как минимум 3.1 слота для своей установки.
Источник изображений: VideoCardz, Gainward
К сожалению, официальной информации, приоткрывающей завесу тайны над датой дебюта и ценниками новинок, пока не имеется, однако некоторые ритейлеры уже пополнили свои прайс-листы новыми моделями от Gainward.