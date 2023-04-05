Хорошо, но потянет ли она Crysis?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

NVIDIA продолжает будоражить умы компьютерного сообщества, демонстрируя красоты игрового мира благодаря задействованию «настоящего» режима трассировки лучей в Cyberpunk 2077, именуемого RT Overdrive: как сообщает ресурс Tom's Hardware, в опубликованном несколько часов назад видео можно насладиться прекрасными видами и пейзажами, за что приходится платить высокой нагрузкой на графический адаптер.

реклама

Так, исходя из опубликованных в коротком видеоролике данных, без использования DLSS 3 топовая игровая видеокарта нового поколения в лице GeForce RTX 4090 в разрешении 4K с активным рейтрейсингом демонстрирует крайне печальный результат (от 16 до 35 fps), в то время как задействование технологии масштабирования позволяет увеличить показатели кадровой частоты до трёхзначных чисел (115-138 fps).

Источник изображений: YouTube, NVIDIA GeForce

Впрочем, о высоких системных требованиях Cyberpunk 2077 RT Overdrive было известно и ранее, что не вызывает особого удивления, учитывая применяемые в данном случае технологии: так, в обычном режиме трассировки лучей в игре применялся гибридный подход, основанный на «стандартной» растеризации вкупе с использованием возможностей рейтрейсинга, в том числе глобального освещения, отражений и иных эффектов.

Новый же режим является унифицированным решением, полностью заменяя используемые ранее методы и принося новые эффекты и технологии на основе трассировки пути, что позволяет не только улучшить качество изображения благодаря точному моделированию поведения источников света, но и повысить эффективность использования GPU.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Естественно, при более низких разрешениях значения кадровой частоты будут более приятны глазу геймера, однако насладиться всеми красотами Cyberpunk 2077 RT Overdrive даже в 1080p, судя по всему, смогут лишь обладатели производительных видеокарт, которым, вероятно, для высоких показателей fps задействования технологии масштабирования не избежать.