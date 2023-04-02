Новинка будет дороже своей предшественницы.

Неумолимо приближающийся запуск игрового графического адаптера GeForce RTX 4070 стал катализатором появления всё большего количества материалов, приоткрывающих завесу тайны над спецификациями и стоимостью новинки: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказался официальный слайд NVIDIA, благодаря которому стало известно о ряде технических характеристик модели, а также подтверждён её ценник.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно представленным данным, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 будет основана на графическом процессоре AD104 с тензорными и RT-ядрами четвёртого и третьего поколений соответственно. Новинка может похвастаться наличием 36 Мбайт кэш-памяти второго уровня, что является ощутимым приростом по сравнению с оснащением RTX 3070 Ti и RTX 3070 всего лишь 4 Мбайт L2-кэша, а также поддержкой DLSS3 и стандарта кодирования AV1.

Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA

Характеристики подсистемы памяти GeForce RTX 4070 по сравнению с предшественницей в лице RTX 3070 ощутимо возросли: новинка имеет в своём распоряжении 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с максимальной пропускной способностью 504 Гбайт/c (против 8 Гбайт GDDR6 и 448 Гбайт/c у RTX 3070). Также ранее стало известно об оснащении представительницы семейства Ada Lovelace 192-битной шиной и чипами памяти с эффективной частотой в 21 ГГц.

В разрезе уровня энергопотребления новинка опережает не только RTX 3070 Ti, но и RTX 3070: «аппетиты» RTX 4070 в играх в среднем составляют 186 Вт, в то время как для предшественниц требуется 240 и 215 Вт соответственно. При этом уровень TGP новой модели равен 200 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

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Что касается рекомендованной стоимости GeForce RTX 4070, то она несколько выше модели предшествующего поколения: стартовый ценник новинки составляет $599 — именно столько же просили за RTX 3070 Ti, в то время как значение MSRP RTX 3070 было равно $499. Естественно, за дополнительные $100 геймер получает больше памяти и поддержку новых технологий, что для ряда потенциальных покупателей, вероятно, будет не слишком убедительным аргументом, учитывая растущие «аппетиты» игровых приложений.