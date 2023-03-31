В конечном итоге чат-бот заявил о своей непричастности.

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Компьютерное сообщество продолжает испытывать возможности генеративных систем искусственного интеллекта в лице ChatGPT: как сообщает ресурс Tom's Hardware, YouTube-блогер Enderman решил заставить ИИ-бота генерировать ему ключи для ОС семейства Windows, и в конечном итоге ему это удалось.

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Источник изображения: Pixabay

Сначала энтузиаст решил действовать «в лоб», напрямую запросив у бота предоставить ему ключи для Windows 95, в ответ получив отказ — в качестве совета было рекомендовано обратиться к специалистам Microsoft с целью подбора актуальной версии ОС, за которую затем придётся заплатить.

Впрочем, хитрец знал алгоритм, по которому генерируется ключ для Windows 95, коим и воспользовался для уточнения задачи, порученной ChatGPT: составив запрос согласно требуемым критериям блогер более не получал отказа — бот усердно генерировал ключи для активации, однако в связи с некоторыми нюансами его функционирования энтузиасту пришлось дополнительно корректировать свои требования.

Источник изображения: Tom's Hardware, YouTube, Enderman

В конечном итоге YouTube-блогеру удалось активировать свой Windows 95 полученным благодаря ChatGPT ключом, однако, как оказалось, подошёл лишь один из тридцати возможных кодов активации — по словам энтузиаста, это связано с рядом ограничений в работе бота.

В довершение ко всему блогер поблагодарил ChatGPT за бесплатные ключи для Windows 95 и успешную активацию ОС, в ответ получив заявление бота о его невиновности и непричастности к данному процессу.

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Естественно, данное действо можно охарактеризовать как забавное развлечение, на основании которого, впрочем, имеется возможность сделать некоторые выводы для последующей работы с ChatGPT.