Новинки отличаются стильным внешним видом и скоростью до 7200 МТ/с.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Kingston продолжает радовать почитателей своей продукции, расширяя ассортимент всё новыми товарами: на сей раз производитель представил на суд широкой компьютерной общественности новые модули памяти типа DDR5, принадлежащие к линейкам FURY Beast и Renegade, с радиаторами белого цвета.

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Согласно официальному пресс-релизу, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, новинки могут похвастаться настраиваемой RGB-подсветкой, сертификацией AMD EXPO и Intel XMP 3.0 с возможностью сохранения пользовательских профилей, улучшенными возможностями разгона и стабильностью работы.

При этом линейка оперативной памяти FURY Beast DDR5 отличается низкопрофильными радиаторами, скоростными показателями вплоть до 6000 МТ/с и будет представлена как в виде отдельных модулей объёмом в 8, 16 и 32 Гбайт, так и в комплектах объёмом до 64 Гбайт (2x32 Гбайт), а в следующем месяце должны выйти и наборы из четырёх модулей.

Серия FURY Renegade DDR5 предназначается для энтузиастов и характеризуется повышенными скоростными характеристиками вкупе с низкими значениями задержек, обеспечивая передачу данных со скоростью до 7200 МТ/с, а также возможностями экстремального разгона. Потенциальные покупатели могут приобрести как отдельные модули объёмом 16 или 32 Гбайт, так и комплекты до 64 Гбайт (2x32 Гбайт).

Источник изображений: VideoCardz, Kingston

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По словам представителя Kingston, компания намерена предоставить владельцам своей продукции больше пространства для творчества, поэтому модули оперативной памяти различных расцветок дадут возможность выбора, чтобы лучше подчеркнуть стиль их обладателя.