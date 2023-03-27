Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Криптовалюты не принесли человечеству никакой пользы, а разработка ChatGPT целесообразна — NVIDIA
Представитель NVIDIA считает майнинг пустой тратой вычислительных мощностей.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Споры о том, приносит ли процесс майнинга что-то полезное для человечества в общем и компьютерной индустрии в частности ведутся в сети уже не один год: «подлить масла в огонь», похоже, решил главный технический директор NVIDIA Майкл Каган (Michael Kagan), в своём интервью изданию The Guardian сообщив, что криптовалюты не обладают какими-либо полезными свойствами для общества.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Представитель NVIDIA считает, что те огромные мощности, используемые для добычи криптовалют, можно задействовать для более значимых и полезных целей, например, в развитии генеративных систем искусственного интеллекта, ярким представителем которых является чат-бот ChatGPT.

Несмотря на то, что компания получала прибыль в том числе благодаря майнинг-буму, специалисты «зелёной команды» в конечном итоге приняли решение ограничить добычу криптовалют для своих игровых графических продуктов, в 2021 году представив на суд широкой компьютерной общественности первые потребительские видеокарты со встроенным ограничителем майнинга «Lite Hash Rate» — по словам Майкла Кагана, данный шаг был вызван крайне низкой ценностью применения вычислительных мощностей в целях добычи криптовалют.

При этом представитель NVIDIA считает, что с системами, задействующими искусственный интеллект, ситуация совсем иная — например, благодаря ChatGPT любой пользователь может облегчить себе жизнь, поручив «машине» выполнять ряд задач.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит напомнить, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) видит в ChatGPT большие перспективы и предрекает системе великое будущее, в то время как аналитики отмечают, что благодаря развитию генеративных систем искусственного интеллекта «зелёная команда» может неплохо подзаработать на своих ускорителях вычислений.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #chatgpt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тест RTX 4070 Ti показывают оправданное увеличение стоимости карты в линейке GeForce xx70
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing RC-135 не рискнул совершить полёт рядом с Крымом без сопровождения двух истребителей
14
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
166
В ВСУ зреют опасения, что Россия уже начала массовую модернизацию авиабомб в управляемые снаряды
6
Российская актриса Шукшина опровергла своё заявление, что M142 HIMARS наводится по вакцинированным
8
5 популярных видеокарт, которые не подходят для игр и вызывают раздражение и негатив у владельцев
11
Перенос квантовой информации между разными технологиями открывает путь к квантовому интернету
5
Иранские ракеты и дроны прорвали ПВО военной базы США в Сирии "перегрузив" ЗРК NASAMS
6
Норвежские СМИ: "TikTok-видео с кошками" оказалось важней производства боеприпасов для Украины
3
Роботы помогают индуистским священнослужителям при проведении ритуалов
+
Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 продаются в Китае ниже рекомендованной розничной цены
5
Российская армия начала финальный штурм Бахмута, устротив 24-часовую артиллерийскую канонаду
5
CNN: Поставки С-400 «Триумф» по контракту для Индии приостановлены
13
Эксперты-экономисты опасаются повторения кризиса 1970-1980 годов
13
ЧВК" Вагнер" полностью освободил от ВСУ завод АЗОМ в Бахмуте
10
Причинить максимальный урон: Медведев высказался за пиратство в отношении контента ушедших из России западных компаний
13
СПЧ предложило трудоустроить всех помилованных заключённых из ЧВК «Вагнер»
2
Флагманская GeForce GTX 1080 из 2016 года не уступила RTX 3050 в современных играх
30
NVIDIA запустила набор облачных сервисов AI Foundations для создания уникальных чат-ботов, генераторов картинок, видео и другого контента
1
Corsair презентовала геймерский OLED-монитор Xeneon 27QHD240 с миллиардами микролинз
+
Специалистам по информационной безопасности удалось взломать Tesla Model 3 и получить полный контроль над бортовыми системами
+

Популярные статьи

Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
315
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
10
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
12
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
17
Иранские дроны и ракеты ударили по военной базе США в Сирии, а ЗРК NASAMS не смогли отразить атаку
11
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
22
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
3
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
34
Мои впечатления от игры Gothic 3. Часть 4
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:07
Политика - грязное дело. Не я сказал.
Москва не купилась на «пророссийские» заявления турецкой оппозиции, продолжив поддержку Эрдогана
хахахер
01:05
этого то знают эрдогана уже
Москва не купилась на «пророссийские» заявления турецкой оппозиции, продолжив поддержку Эрдогана
nutty8723
00:55
Едут землю удобрять....
На Украине завышали число иностранных наемников и принимали "всех подряд" в Иностранный легион
nutty8723
00:53
Удобрять...
На Украине считают, что ЧВК "Вагнер" приготовил для Бахмута сценарий Мариуполя с несколькими котлами
Anatoliy Seryakov
00:50
Деньги за активы - в бюджет РФ.
Французский строительный ритейлер Леруа Мерлен продает все 113 магазинов и уходит из России
dimkahon
00:41
И снова сталкеры-вампиры. Теней от них нет. А само освещение легко проникает сквозь препятствия. Эта римеееейк!!!!
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 5
ViktorioS
00:38
Умница, а весь Геншаб думал, как защитить все эти РСЗО, ЗРК, склады БК и тп. А вот шапочки всему персоналу-это конгениально!
Российская актриса Шукшина опровергла своё заявление, что M142 HIMARS наводится по вакцинированным
am8086
00:38
"Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься?!" Дитятко никак не наиграется после того как у папы кейборду отобрало...
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
am8086
00:36
Славься Шойгу, славься Путин, Вагнер - в мусорку, забудьте. Россия победит, а Вагнер обрежут и он насмердит. Россия будет везде и всегда, А вагнера не было никогда.
На Украине считают, что ЧВК "Вагнер" приготовил для Бахмута сценарий Мариуполя с несколькими котлами
Рики Тиkи
00:35
хахахахер)))
На Украине завышали число иностранных наемников и принимали "всех подряд" в Иностранный легион
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем