Представитель NVIDIA считает майнинг пустой тратой вычислительных мощностей.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Споры о том, приносит ли процесс майнинга что-то полезное для человечества в общем и компьютерной индустрии в частности ведутся в сети уже не один год: «подлить масла в огонь», похоже, решил главный технический директор NVIDIA Майкл Каган (Michael Kagan), в своём интервью изданию The Guardian сообщив, что криптовалюты не обладают какими-либо полезными свойствами для общества.

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Источник изображения: Pixabay

Представитель NVIDIA считает, что те огромные мощности, используемые для добычи криптовалют, можно задействовать для более значимых и полезных целей, например, в развитии генеративных систем искусственного интеллекта, ярким представителем которых является чат-бот ChatGPT.

Несмотря на то, что компания получала прибыль в том числе благодаря майнинг-буму, специалисты «зелёной команды» в конечном итоге приняли решение ограничить добычу криптовалют для своих игровых графических продуктов, в 2021 году представив на суд широкой компьютерной общественности первые потребительские видеокарты со встроенным ограничителем майнинга «Lite Hash Rate» — по словам Майкла Кагана, данный шаг был вызван крайне низкой ценностью применения вычислительных мощностей в целях добычи криптовалют.

При этом представитель NVIDIA считает, что с системами, задействующими искусственный интеллект, ситуация совсем иная — например, благодаря ChatGPT любой пользователь может облегчить себе жизнь, поручив «машине» выполнять ряд задач.

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Стоит напомнить, что глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) видит в ChatGPT большие перспективы и предрекает системе великое будущее, в то время как аналитики отмечают, что благодаря развитию генеративных систем искусственного интеллекта «зелёная команда» может неплохо подзаработать на своих ускорителях вычислений.