Китайские компании продолжают радовать широкую компьютерную общественность, расширяя ассортимент своей продукции разнообразными товарами с доступными ценниками: как сообщает ресурс Wccftech, благодаря стараниям инженеров китайского производителя Erying для покупателей стали доступны комплекты из десктопных материнских плат и мобильных процессоров Intel семейства Alder Lake-H.
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Представленные комплекты состоят из системной платы форм-фактора microATX или mini-ITX, снабжённой подсистемой питания, выполненной по схеме «6+1», слотом PCIe 4.0 x8, парой разъёмов для установки модулей оперативной памяти DDR4, а также двумя слотами M.2, предназначенными для NVMe-накопителей, и мобильного процессора — в список входят Core i7-12700H, Core i7-12650H или Core i5-12500H.
Источник изображения: Wccftech, Erying
Стоит отметить, что процессор припаян к разъёму системной платы, поэтому ни о какой замене CPU не может быть и речи, а также снабжён теплораспределительной крышкой внушительных размеров и совместим с любой системой охлаждения, предназначенной для десктопных процессоров.
При этом связка из mATX-платы и 14-ядерного 20-поточного Core i7-12700H обойдётся в $345, за дуэт из матплаты аналогичного форм-фактора и 10-ядерного 16-поточного Core i7-12650H просят около $280, за связку из платы формата mini-ITX и Core i5-12500H, снабжённого 12 ядрами/16 потоками, придётся выложить примерно $261, а стоимость комплекта, включающего в себя аналогичный CPU и системную плату форм-фактора microATX, составляет $228.
Естественно, представленные связки имеют некоторые ограничения, как то невозможность замены процессора и не слишком впечатляющие частоты CPU, что может оттолкнуть целый ряд геймеров, однако сравнительно низкая стоимость комплектов, вероятно, привлечёт внимание со стороны бережливых пользователей, предполагающих их использование в бюджетных системах.