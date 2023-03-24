Хорошие новости для почитателей продукции AMD.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Похоже, в текущем году AMD порадует почитателей своей продукции выпуском очередного поколения настольных процессоров, по крайней мере об этом говорится в официальном пресс-релизе Gigabyte, информирует общественность ресурс Wccftech.

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Источник изображения: AnandTech

Сообщается, что в документе компании, посвящённом анонсу новых серверов начального уровня, основанных на платформе AM5 и способных принять «на борт» процессоры AMD серии Ryzen 7000, упоминается и их совместимость со CPU следующего поколения, а также называется период их дебюта — конец этого года.

Кроме того, в пресс-релизе Gigabyte делает акцент и на том факте, что платформа AM5 будет «долгоиграющей», ведь её поддержка сохранится как минимум до 2025 года, поэтому её владельцы смогут без труда заменить процессор на более современный без апгрейда всей системы.

К сожалению, о конкретных моделях CPU, которые планирует выпустить AMD, в документе не говорится, однако источник предполагает, что это может быть либо обновлённая линейка настольных процессоров Ryzen 7000, либо новое поколение CPU серии Ryzen 8000 на базе Zen 5, известное под кодовым именем Granite Ridge и несущее целый ряд архитектурных улучшений вкупе с повышенной производительностью и энергоэффективностью.

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Впрочем, исходя из планов AMD, первые представители микроархитектуры Zen 5 увидят свет не ранее 2024 года, поэтому в текущем году компьютерное сообщество может ожидать лишь дебют Ryzen 7000 Refresh.