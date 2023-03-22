Дебют новинок уже не за горами.

Слухи о сравнительно скором появлении в продаже высокопроизводительных настольных процессоров AMD серии Ryzen Threadripper 7000 курсируют по сети уже достаточно продолжительное время, однако сегодня подтверждение неумолимо надвигающегося дебюта HEDT-процессоров прозвучало из уст генерального менеджера ASUS Тони Ю (Tony Yu), который в видео, иллюстрирующем уровень производительности не так давно дебютировавшего Intel Xeon W9-3495X против AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX обмолвился о периоде дебюта платформы TR5.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Как информирует общественность ресурс Wccftech, по словам представителя ASUS, запуск платформы TR5 для HEDT-процессоров Ryzen Threadripper 7000, известных под кодовым именем Storm Peak, состоится во второй половине текущего года, что соответствует имеющимся слухам, сулящим дебют новинок в сентябре 2023 года.

Сравнивая возможности высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX и Intel Xeon W9-3495X, Тони Ю отметил, что после выхода Ryzen Threadripper 7000 время текущих топовых платформ уйдёт, ведь новая HEDT-платформа сможет предложить более высокий уровень производительности и энергоэффективности, а также больше ядер и линий.

Действительно, изучив результаты битвы Ryzen Threadripper PRO 5995WX и Xeon W9-3495X, можно отметить, что даже сегодняшний представитель от AMD выступает почти на равных или даже обгоняет своего конкурента, при этом потребляя ощутимо меньшее количество энергии (435 против 680 Вт).

Источник изображений: Twitter, HXL, Bilibili

Ожидается, что 5-нм высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen Threadripper 7000 будут основаны на миркроархитектуре Zen 4 и смогут предложить до 96 ядер/192 потоков, поддержку 4/8 каналов DDR5-4800 и 64/128 линий PCIe 5.0, а также будут доступны как в HEDT-сегменте, так и в составе рабочих станций.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ответом от Intel могут стать процессоры семейства Emerald Rapids с ядрами Raptor Cove, которые должны дебютировать в четвёртом квартале текущего года и найти своё призвание прежде всего в серверном сегменте, однако их появление в рабочих станциях тоже не исключено.