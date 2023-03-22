Обновление игры принесло проблемы для ряда геймеров.

«Аппетиты» современных игр растут с каждым годом — буквально недавно ААА-тайтлам хватало «жалких» 2 Гбайт видеопамяти, но прогресс не стоит на месте, и уже сейчас далеко не все счастливые обладатели сравнительно производительных, но стеснённых в объёме видеобуфера графических адаптеров смогут насладиться процессом от прохождения любимой игры: как сообщает ресурс VideoCardz, подобную «дискриминацию» можно наблюдать в известном тайтле Halo Infinite.

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Источник изображения: Wccftech

Ранее геймерам, мечтающим поиграть в Halo Infinite, было сообщено, что официально игра требует 4 Гбайт видеопамяти или больше, однако при этом приложение запускалось и при меньшем объёме видеобуфера, хотя и выдавало предупреждение.

Источник изображения: VideoCardz, 343 Industries

С новым же обновлением игра попросту отказывается запускаться, что может вызвать недоумение у некоторых игроков: например, ряд геймеров, владеющих GeForce GTX 1060 3 Гбайт, отмечал сравнительно высокое значение fps в Halo Infinite как минимум при низких настройках качества графики, но теперь обладатели данной модели более не смогут насладиться любимой игрой, в то время как владельцы GeForce GTX 1050 Ti, которая по уровню производительности находится позади GTX 1060, однако обладает 4 Гбайт памяти, по-прежнему останутся «в строю».

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Стеснённым в средствах геймерам остаётся уповать, что со временем будет найден способ обхода данного ограничения, в противном же случае фанатам Halo Infinite придётся искать средства для покупки новой видеокарты.