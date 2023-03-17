Дебют новых CPU может состояться уже в следующем году.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В сети продолжает появляться информация о предстоящих продуктах Intel и некоторых изменениях в линейке десктопных процессоров компании: на сей раз инсайдерскими данными, приоткрывающими завесу тайны над некоторыми характеристиками будущих новинок, решили поделиться специалисты ресурса BenchLife.

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Источник изображения: Wccftech

По информации источника, появление процессоров Intel Core 14-го поколения под кодовым именем Meteor Lake-S действительно под вопросом, по крайней мере, конфигурация «6P+16E» была отменена: в качестве замены могут быть выпущены настольные CPU Arrow Lake-S с количеством ядер до 24 штук (8P+16E) и поддержкой оперативной памяти типа DDR5 со скоростью передачи данных до 6400 MT/s и объёмом до 48 Гбайт на один модуль.

Совместно с настольными процессорами Intel Core 14-го поколения выйдут и материнские платы с разъёмом LGA 1851, основанные на чипсетах 800-й серии, однако и тут компьютерное сообщество ждут некоторые перестановки: сообщается, что было принято решение отказаться от чипсета H870, в то время как Z890, B860 и H810 будут по-прежнему «в строю». На рынке же рабочих станций всё будет без изменений: планируется выход плат на базе чипсетов W880 и Q870.

При этом платформа LGA 1851 сохранит свою совместимость и для последующего поколения настольных процессоров Intel Core, которое, как ожидается, дебютирует под кодовым именем Lunar Lake-S.

Источник изображения: BenchLife

Для материнских плат на основе наборов системной логики 800-й серии заявлена поддержка до 60 каналов HSIO, 26 из которых придётся на долю CPU, а 34 будет обеспечиваться со стороны PCH, однако это будет присуще лишь продуктам на базе чипсетов Z890, в то время как платформы B860 и H810 обзаведутся лишь 44 и 32 каналами HSIO соответственно. Кроме того, платам, основанным на чипсете Z890, приписывается наличие 48 каналов PCIE.

Помимо этого, материнские платы на базе наборов системной логики Intel Z890, Q870 и W880 должны получить в своё распоряжение 8 каналов DMI 4.0, а B860 и H810 – всего лишь 4 канала.

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Ожидается, что настольные процессоры Intel под кодовым именем Arrow Lake-S будут производиться по техпроцессу 20A и увидят свет не ранее 2024 года.