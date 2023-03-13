Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает возможности новейших графических адаптеров серии Radeon RX 7000, основанных на микроархитектуре RDNA 3, специалисты AMD, похоже, не забывают и о потенциальных покупателях бюджетных систем: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на находки «сетевых детективов» Komachi_Ensaka и HXL, ассортимент «красной команды» расширяется новой бюджетной моделью видеокарты.
реклама
Источник изображения: Wccftech
Согласно представленным данным, видеоадаптер AMD Radeon RX 6300 получит графический процессор на базе микроархитектуры RDNA 2 с тактовой частотой 1512 МГц, а также всего 2 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, функционирующей на частоте 2000 МГц, и шину в 32 бит. Кроме того, заявлено о наличии 16 Мбайт кэша Infinity Cache.
Источник изображения: Twitter, Komachi_Ensaka
При этом точной информации о количестве ядер GPU не имеется, однако источник предполагает, что оснащение будет весьма скудным — вполне вероятно, что новинка обзаведётся либо 512, либо 640 потоковыми процессорами.
Источник изображения: Twitter, HXL
Уровень энергопотребления Radeon RX 6300 также крайне скромен — видеокарта требует всего 32 Вт. При этом система охлаждения новинки снабжена активным вентилятором с технологией динамической скорости, а за вывод изображения отвечает по одному разъёму HDMI и DisplayPort.
Учитывая технические характеристики Radeon RX 6300, новинка вряд ли заинтересует большинство геймеров, а вот «рабочей лошадкой» в обычном ПК вполне может стать.
Что касается стоимости модели, то на азиатской онлайн-площадке Goofish видеокарту оценили в 399 юаней (около 4400 рублей).