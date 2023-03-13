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AMD готовит новую бюджетную видеокарту — Radeon RX 6300 получит всего 2 Гбайт памяти
А также весьма скромный ценник.
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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает возможности новейших графических адаптеров серии Radeon RX 7000, основанных на микроархитектуре RDNA 3, специалисты AMD, похоже, не забывают и о потенциальных покупателях бюджетных систем: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на находки «сетевых детективов» Komachi_Ensaka и HXL, ассортимент «красной команды» расширяется новой бюджетной моделью видеокарты.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, видеоадаптер AMD Radeon RX 6300 получит графический процессор на базе микроархитектуры RDNA 2 с тактовой частотой 1512 МГц, а также всего 2 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, функционирующей на частоте 2000 МГц, и шину в 32 бит. Кроме того, заявлено о наличии 16 Мбайт кэша Infinity Cache.

Источник изображения: Twitter, Komachi_Ensaka

При этом точной информации о количестве ядер GPU не имеется, однако источник предполагает, что оснащение будет весьма скудным — вполне вероятно, что новинка обзаведётся либо 512, либо 640 потоковыми процессорами.

Источник изображения: Twitter, HXL

Уровень энергопотребления Radeon RX 6300 также крайне скромен — видеокарта требует всего 32 Вт. При этом система охлаждения новинки снабжена активным вентилятором с технологией динамической скорости, а за вывод изображения отвечает по одному разъёму HDMI и DisplayPort.

Учитывая технические характеристики Radeon RX 6300, новинка вряд ли заинтересует большинство геймеров, а вот «рабочей лошадкой» в обычном ПК вполне может стать.

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Что касается стоимости модели, то на азиатской онлайн-площадке Goofish видеокарту оценили в 399 юаней (около 4400 рублей).

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#amd #radeon rx 6300
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