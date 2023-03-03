Настала пора разбивать свои копилки.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Amazon продолжает увеличивать области своего присутствия, расширяя ассортимент продукции под собственным брендом: как информирует общественность ресурс Tom's Hardware, компания делает первые шаги в мир компьютерного «железа», представляя на суд широкой общественности бюджетный кулер серии Basics.

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Новинка представляет собой воздушный кулер башенного типа, снабжённый алюминиевым радиатором с оребрением и четырьмя тепловыми трубками прямого контакта, а также вентилятором, характеризующимся воздушным потоком в 34.73 кубических футов в минуту (CFM) и уровнем шума 29.38 дБА, с регулировкой скорости вращения в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту благодаря наличию ШИМ.

Кроме того, продукт снабжён RGB-контроллером, упрощающим настройку режимов работы подсветки. Заявлена совместимость новинки со всеми современными (и не очень) процессорами: от Intel LGA 1156 до LGA 1700, а также AMD Socket AM4 и AM5.

Источник изображений: Amazon

При этом стоимость процессорного кулера Amazon Basics сравнительно невысока: новинку можно приобрести за $27, что более чем в два раза ниже цены практически аналогичной как по дизайну, так и по ряду технических характеристик модели Cooler Master Hyper H410R RGB, которая предлагается за $66-68.

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Естественно, от подобного кулера не стоит ждать чего-то сверхъестественного — это всего лишь «рабочая лошадка» с приятным ценником.