Amazon продолжает увеличивать области своего присутствия, расширяя ассортимент продукции под собственным брендом: как информирует общественность ресурс Tom's Hardware, компания делает первые шаги в мир компьютерного «железа», представляя на суд широкой общественности бюджетный кулер серии Basics.
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Новинка представляет собой воздушный кулер башенного типа, снабжённый алюминиевым радиатором с оребрением и четырьмя тепловыми трубками прямого контакта, а также вентилятором, характеризующимся воздушным потоком в 34.73 кубических футов в минуту (CFM) и уровнем шума 29.38 дБА, с регулировкой скорости вращения в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту благодаря наличию ШИМ.
Кроме того, продукт снабжён RGB-контроллером, упрощающим настройку режимов работы подсветки. Заявлена совместимость новинки со всеми современными (и не очень) процессорами: от Intel LGA 1156 до LGA 1700, а также AMD Socket AM4 и AM5.
Источник изображений: Amazon
При этом стоимость процессорного кулера Amazon Basics сравнительно невысока: новинку можно приобрести за $27, что более чем в два раза ниже цены практически аналогичной как по дизайну, так и по ряду технических характеристик модели Cooler Master Hyper H410R RGB, которая предлагается за $66-68.
Естественно, от подобного кулера не стоит ждать чего-то сверхъестественного — это всего лишь «рабочая лошадка» с приятным ценником.