Кроме того, в тесте принимал участие Ryzen 7 7700X.

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Специалисты продолжают изучать возможности не так давно вышедших игровых настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000X3D: на сей раз отличились исследователи YouTube-канала Hardware Unboxed, опубликовавшие достаточно занятное видео, иллюстрирующее степень зависимости быстродействия флагманской модели от частоты и таймингов модулей оперативной памяти.

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Помимо топового CPU «красной команды» в лице Ryzen 9 7950X3D в тесте принимал участие его оппонент, Intel Core i9-13900K, а также «стандартная» модель AMD, а именно Ryzen 7 7700X. Для «замеров» использовались модули оперативной памяти в следующих режимах: DDR5-4800 (CL40-39-39-39-77-116), DDR5-5200 (CL40-40-40-40-77-117), DDR5-5200 (CL36-38-38-38-74-77), DDR5-6000 (CL40-40-40-40-80-144) и DDR5-6000 (CL30-38-38-38-96-96). Кроме того, для платформы Intel также были задействованы «планки» DDR5-7200 (CL32-39-39-39-102-141).

Взглянув на итоговые графики, иллюстрирующие средний уровень производительности на основании тестов в семи популярных игровых приложениях при разрешении 1080p, можно отметить сравнительно низкую зависимость значений fps от частоты и таймингов модулей оперативной памяти для Ryzen 9 7950X3D на фоне своего «соплеменника»: так, разница при задействовании DDR5-6000 (CL30-38-38-38-96-96) и DDR5-4800 (CL40-39-39-39-77-116) составила всего 6.9 %, в то время как для Ryzen 7 7700X при прочих равных прирост средней кадровой частоты составил ощутимые 20.3 %.

Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

Что касается достижений Core i9-13900K, то модель от Intel оказалась где-то посередине: увеличение fps в разрешении 1080p при использовании DDR5-7200 (CL32-39-39-39-102-141) в сравнении с DDR5-4800 (CL40-39-39-39-77-116) в среднем составило 12.0 %.

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Таким образом, покупателям моделей Ryzen 7000X3D, привыкшим считать свои деньги, вряд ли стоит приобретать дорогие модули памяти с высокими скоростными показателями, так как выигрыш от этого будет сравнительно невелик, чего не скажешь о владельцах Ryzen 7 7700X и Core i9-13900K, чьи процессоры зависят от частоты ОЗУ в большей степени.