Как известно, многие производительные игровые ноутбуки, предназначенные для требовательных геймеров, отличаются своими немаленькими размерами и массой, однако некоторые модели от ряда производителей поражают воображение: например, вышедший в 2017 году Acer Predator X21 получил весьма нестандартный дизайн, 21-дюймовый экран, полноразмерную клавиатуру, пару графических адаптеров GeForce GTX 1080 в SLI и вес в 8.5 кг, а выпущенный годом ранее 17-дюймовый ASUS ROG GX700 с процессором Intel Core 6-го поколения и видеоадаптером GTX 980 «на борту» весил 3.8 кг, а опционально доступная система жидкостного охлаждения повышала данный параметр до 4.8 кг.
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Одним же из рекордсменов в своеобразном списке «тяжеловесов» является вышедший в 2010 году ноутбук XPS M2010 производства Dell, поставлявшийся в виде чемодана и имевший экран в 20 дюймов — его вес достигает 10 кг.
Источник изображений: VideoCardz
Впрочем, вышеупомянутые цифры меркнут на фоне разработки пары энтузиастов: как сообщает ресурс VideoCardz, ноутбук, продемонстрированный на YouTube-канале Evan and Katelyn, имеет впечатляющие размеры и вес — лэптоп получил большой 43-дюймовый экран и весит около 45 кг.
Помимо большого дисплея, в корпус для ноутбука, сделанного из дерева и пластика, поместился неттоп Intel NUC 11, оснащённый процессором Core i7-1165G7 и графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2060, а также клавиатура Redragon K605, отличающаяся увеличенными клавишами. При этом максимальный уровень энергопотребления «монстра» не слишком высок и составляет 260 Вт.
Источник изображений: YouTube, Evan and Katelyn
Естественно, подобный продукт вряд ли найдёт практическое применение, но разве это может стать препятствием для пытливых умов энтузиастов.