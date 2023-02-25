Существование разного рода ухищрений и маркетинговых ходов от ряда компаний, желающих так или иначе повысить заинтересованность в своих новых продуктах как можно большего количества существующих или потенциальных клиентов, наверное, ни для кого не является секретом, но порой жажда экспансии принимает причудливые и даже вредительские формы: как сообщает ресурс Tom's Hardware, несколько дней назад ряд обладателей систем, оснащённых ОС Windows 10 20H2, 21H2 и 22H2, а также Windows 11 21H2, столкнулся с предложением обновиться до свежей версии Windows 11 22H2.
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Источник изображения: Microsoft
Естественно, в подобных инициативах нет ничего предосудительного, да вот только ПК не соответствовали минимальным требованиям для установки обновления, в результате чего счастливые пользователи, решившие, что вытянули «счастливый билет», в конечном итоге разочаровывались, ведь процесс установки не доходил до своего логического конца.
К счастью, специалисты Microsoft быстро выявили данный баг и исправили его, отметив, что владельцы неподдерживаемых устройств хоть и имели возможность лицезреть сообщение с предложением обновления и даже могли попытаться инсталлировать свежую версию ОС, однако ничем хорошим, кроме потери времени, для них это не завершалось — в конечном итоге процесс обрывался.
Согласно данным сайта StatCounter, по состоянию на январь 2023 года лишь чуть более 18 % пользователей отдают предпочтение Windows 11, в то время как Windows 10 с охватом в 68.8 % является лидером народных симпатий.
Источник изображения: Tom's Hardware, StatCounter
Остаётся надеяться, что данный баг был лишь банальной ошибкой разработчиков, а не желанием Microsoft всеми способами привлечь внимание к своему новому и пока что не слишком популярному продукту.