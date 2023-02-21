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Насладиться Atomic Heart смогут даже обладатели RTX 3060 или RX 5700 XT — тест ComputerBase
Хорошие новости для владельцев не слишком современных видеокарт.
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Сегодня наконец-то состоялся релиз долгожданного блокбастера Atomic Heart, анонсированного ещё несколько лет назад, а специалисты ресурса ComputerBase не отказали себе в удовольствии протестировать уровень производительности целого ряда видеоадаптеров в данном тайтле.

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Источник изображения: Mundfish

Для своих тестов исследователи использовали десктопный процессор Intel Core i9-12900K, охлаждаемый кулером Noctua NH-D15S с установленным 140-мм вентилятором, в дуэте с материнской платой ROG MAXIMUS Z690 APEX производства ASUS и парой планок оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5-5400 (40-40-40-84-2T).

Стоит отметить, что игра тестировалась без использования технологии трассировки лучей, поддержки которой в версии для обозревателей не оказалось.

Исходя из представленных результатов, даже достаточно заслуженные модели видеокарт способны обеспечить качественный игровой процесс в разрешении 1920x1080 с максимальной детализацией, поэтому насладиться игрой смогут даже владельцы старых добрых GeForce RTX 3060 или Radeon RX 5700 XT, в разрезе средней кадровой частоты демонстрирующих «комфортный» показатель в ~60 fps. Обладатели Intel Arc A770 и Arc A750 тоже могут быть спокойны — в 1080p их видеокарты показывают результат в 76.1 и 70.9 fps соответственно.

При разрешении 2560x1440 «планка», естественно, повышается: в данном случае «входным билетом» становятся Intel Arc A770, AMD Radeon RX 6700 XT и NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

Наконец, в разрешении 3840x2160 обеспечить «комфортные» 60 к/c (или около того) смогут графические адаптеры GeForce RTX 3080, Radeon RX 6900 XT и старше.

При этом Atomic Heart не требует от видеокарты значительного объёма памяти: в разрешении 1920x1080 при максимальном пресете даже владельцы моделей с 6 Гбайт «на борту» не должны ощущать каких-либо проблем.

Повысить и без того хорошие показатели кадровой частоты в Atomic Heart можно благодаря технологии масштабирования, однако без «ложки дёгтя» тут не обошлось: игра поддерживает NVIDIA DLSS 2/3, а вот AMD FSR 2 — пока нет, и владельцам видеокарт «красной команды» приходится довольствоваться FSR 1. Впрочем, по мнению специалистов издания, качество картинки при задействовании DLSS в Atomic Heart оставляет желать лучшего.

Источник изображений: ComputerBase

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В целом, на фоне высокого качества графики предъявляемые игрой требования не слишком высоки. Впрочем, вопросом изучения уровня производительности при активации технологии трассировки лучей исследователям ещё придётся озаботиться.

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#atomic heart
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