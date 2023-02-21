Похоже, целый ряд геймеров будет разочарован.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В преддверии запуска очередного поколения мобильных видеокарт NVIDIA, которые станут частью серии GeForce RTX 40, один из энтузиастов решил поделиться с общественностью результатами первых тестов предстоящих новинок: как сообщает ресурс Wccftech, в видеоролике, опубликованном на Bilibili-канале Golden Pig Upgrade, были изучены возможности новых моделей в сравнении с их предшественницами.

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Источник изображения: NotebookCheck, NVIDIA

Исходя из опубликованных данных, представительницы серии GeForce RTX 40 тестировались в составе платформы Lenovo в паре с процессором Intel Core 13-го поколения серии HX при максимальном TGP в 140 Вт и общем уровне потребления системы в 225 Вт, а соперница новинок в лице GeForce RTX 3070 Ti с TGP в 150 Вт работала в составе ноутбука Lenovo Y9000P при общем показателе энергопотребления платформы в 205 Вт.

Прежде всего, стоит отметить, что по тем или иным причинам NVIDIA ощутимо ограничила возможности мобильных видеокарт GeForce RTX 40 на фоне их предшественниц, снабдив их не только чипом классом ниже, но и урезав количество ядер: так, GeForce RTX 4070 получила всего 4608 ядер против 5120 у GeForce RTX 3070, а RTX 4060 обзавелась всего 3072 ядрами, в то время как у RTX 3060 их было 3840. Мобильной GeForce RTX 4050 «повезло» чуть больше — как и RTX 3050 Ti, её снабдили 2560 CUDA-ядрами.

Подобная «экономия» наглядно демонстрируется в тестовых пакетах от 3DMark: если мобильная GeForce RTX 4050 обгоняет RTX 3050 Ti в среднем на 37.4 %, то превосходство RTX 4060 над RTX 3060 составляет уже 19.4 %, в то время как RTX 4070 и вовсе оказывается медленнее RTX 3070 (хоть и с суффиксом Ti) в среднем на 4 %.

В игровых приложениях достижения GeForce RTX 4070 на фоне возможностей GeForce RTX 3070 Ti также особо не впечатляют: в ряде тайтлов при разрешении 1080p и 1440p новинка и вовсе проигрывает своей предшественнице, а среднее преимущество достигает 4 %. Что касается уровня игровой производительности RTX 4060 и RTX 4050, то, учитывая их более низкий класс и стоимость, сравнение с RTX 3070 Ti не слишком корректно.

Кроме того, источник поделился достаточно интересными графиками, иллюстрирующими фактический уровень энергопотребления новинок, согласно которым RTX 4070 и RTX 4060 потребляют около 110 Вт в пике, а RTX 4050 – всего 90 Вт.

Источник изображений: Wccftech, Bilibili, Golden Pig Upgrade

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Подводя итог, можно отметить, что новое поколение мобильных видеокарт NVIDIA может стать разочарованием для целого ряда геймеров, не желающих выкладывать от $1000 за продукт с урезанными характеристиками.