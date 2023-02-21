В преддверии скорого выхода нового поколения мобильных процессоров серии Ryzen 7045HX, предназначенных для высокопроизводительных лэптопов, специалисты AMD решили заинтриговать потенциальных покупателей, опубликовав ряд слайдов, иллюстрирующих возможности предстоящих новинок на фоне достижений моделей противоборствующего лагеря в лице мобильных CPU Intel Core 12-го поколения в популярном тестовом пакете Cinebench R23, о чём информирует общественность ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: AnandTech
Согласно представленным данным, флагманский мобильный процессор AMD Ryzen 9 7945HX, наделённый 16 ядрами/32 потоками с максимальной частотой до 5.4 ГГц, в однопоточной/многопоточной дисциплине оказывается быстрее Intel Core i9-12900HX, располагающего 16 ядрами (8P+8E)/24 потоками с частотой до 5.0 ГГц в турборежиме, на 2.0/52.0 %, 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7745HX, функционирующий на частоте до 5.1 ГГц в boost-режиме, обгоняет 14-ядерный (6P+8E) 20-поточный Core i7-12700H на 6.0/25.0 %, а Ryzen 5 7645HX c 6 ядрами/12 потоками «на борту», работающими на максимальной частоте до 5.0 ГГц, обходит Core i5-12500H, имеющий в своём распоряжении 12 ядер (4P+8E)/16 потоков с максимальной частотой до 4.5 ГГц, на 7.0/9.0 %.
Благодаря сводной таблице, представленной специалистами компании и иллюстрирующей технические характеристики ряда мобильных моделей AMD и Intel, можно ознакомиться с предполагаемыми соперниками для моделей серии Ryzen 7045HX.
Источник изображений: VideoCardz, AMD
Стоит отметить, что разумнее было бы сравнивать предстоящие Ryzen 7045HX с их основными конкурентами в лице мобильных Intel Core 13-го поколения, однако, судя по всему, на момент проведения «замеров» у специалистов AMD ещё не было в распоряжении новых образцов. Кроме того, для продуктов «красной команды» использовались модули оперативной памяти DDR5-5200, в то время как для их соперников — DDR5-4800.
Исходя из имеющейся информации, первые ноутбуки, оснащённые мобильными процессорами серии Ryzen 7045HX, появятся в продаже до конца текущего месяца.