Настала пора разбивать свои копилки.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Похоже, компания GALAX решила разгрузить свои склады, избавившись от залежалого товара, анонсировав «аттракцион неслыханной щедрости»: как информирует общественность ресурс VideoCardz, теперь приобрести одну из представительниц поколения Ampere от данного производителя можно по рекомендованной стоимости.

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Источник изображения: VideoCardz

Сообщается, что благодаря распродаже игровой графический адаптер GALAX GeForce RTX 3080 Serious Gaming 10 Гбайт в исполнении LHR имеется возможность заполучить всего за $700, то есть по рекомендованной стоимости, которая была объявлена ещё 2.5 года назад, и с того времени, похоже, не менялась — возможно, некоторые геймеры увидят в подобной незыблемости цен негативную тенденцию, однако найти новенькую RTX 3080 с более низким ценником в настоящий момент действительно весьма трудно.

Источник изображения: Twitter, GALAX North America

Что касается непосредственно самой GeForce RTX 3080 Serious Gaming, то модель может похвастаться нестандартной системой охлаждения с четырьмя вентиляторами, один из которых является съёмным и крепится к задней панели.

Источник изображений: VideoCardz

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Впрочем, некоторые геймеры могут посчитать данное предложение не слишком выгодным: доплатив $100 можно обзавестись Radeon RX 7900 XT, предлагающей вдвое больший объём видеопамяти и более высокий уровень производительности.