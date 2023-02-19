Похоже, компания GALAX решила разгрузить свои склады, избавившись от залежалого товара, анонсировав «аттракцион неслыханной щедрости»: как информирует общественность ресурс VideoCardz, теперь приобрести одну из представительниц поколения Ampere от данного производителя можно по рекомендованной стоимости.
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Источник изображения: VideoCardz
Сообщается, что благодаря распродаже игровой графический адаптер GALAX GeForce RTX 3080 Serious Gaming 10 Гбайт в исполнении LHR имеется возможность заполучить всего за $700, то есть по рекомендованной стоимости, которая была объявлена ещё 2.5 года назад, и с того времени, похоже, не менялась — возможно, некоторые геймеры увидят в подобной незыблемости цен негативную тенденцию, однако найти новенькую RTX 3080 с более низким ценником в настоящий момент действительно весьма трудно.
Источник изображения: Twitter, GALAX North America
Что касается непосредственно самой GeForce RTX 3080 Serious Gaming, то модель может похвастаться нестандартной системой охлаждения с четырьмя вентиляторами, один из которых является съёмным и крепится к задней панели.
Источник изображений: VideoCardz
Впрочем, некоторые геймеры могут посчитать данное предложение не слишком выгодным: доплатив $100 можно обзавестись Radeon RX 7900 XT, предлагающей вдвое больший объём видеопамяти и более высокий уровень производительности.