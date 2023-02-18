Коварство ряда продавцов не знает границ.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Как известно, покупка какого-либо продукта на вторичном рынке сопряжена с целым рядом рисков, ведь иногда потенциальному покупателю может попасться недобросовестный продавец, желающий скрыть те или иные недостатки у реализуемого им товара — именно так случается и с некоторыми геймерами, мечтающими заполучить старую добрую модель серии GeForce RTX 20 на популярной онлайн-площадке AliExpress: как информирует общественность ресурс Wccftech, один из энтузиастов провёл небольшое «расследование», разместив видео с его результатами на своём YouTube-канале.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Согласно отчёту «детектива», он изучил имеющиеся в его распоряжении модели серии GeForce RTX 20, приобретённые на AliExpress, и обнаружил, что номера чипов памяти видеокарт попросту «перебиты»: соскоблив верхний слой, на котором видна маркировка 9XB77 D9WCW, пред взором энтузиаста возникли другие надписи — 8RA77 D9WCW, а в паре случаев 8PA77.

Источник изображений: Youtube, Paulo Gomes

Опытные оверклокеры, наверное, уже догадались, зачем некоторые продавцы совершают подобные «телодвижения»: если порыться в недрах памяти, можно вспомнить, что после дебюта GeForce RTX 2080 Ti ряд счастливых обладателей топовых моделей сообщил о появлении артефактов и даже полной неработоспособности видеокарты. Вскоре после этого NVIDIA заменила чипы памяти Micron на Samsung, что породило слух о неисправности первых, однако официально компания не признавала их проблемными.

Продавцы же, следуя жажде наживы, судя по всему, пытаются скрыть от потенциальных покупателей факт наличия у реализуемых GeForce RTX 20 чипов с «плохой репутацией», меняя их маркировку на «правильную».

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Источник добавляет, что ранее стало известно, что некоторые майнеры также закрашивают компоненты видеокарт, чтобы придать им «товарный» вид.