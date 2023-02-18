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Зачем продавцы AliExpress перекрашивают чипы памяти GeForce RTX 20 — энтузиаст разобрался в вопросе
Коварство ряда продавцов не знает границ.
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Как известно, покупка какого-либо продукта на вторичном рынке сопряжена с целым рядом рисков, ведь иногда потенциальному покупателю может попасться недобросовестный продавец, желающий скрыть те или иные недостатки у реализуемого им товара — именно так случается и с некоторыми геймерами, мечтающими заполучить старую добрую модель серии GeForce RTX 20 на популярной онлайн-площадке AliExpress: как информирует общественность ресурс Wccftech, один из энтузиастов провёл небольшое «расследование», разместив видео с его результатами на своём YouTube-канале.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно отчёту «детектива», он изучил имеющиеся в его распоряжении модели серии GeForce RTX 20, приобретённые на AliExpress, и обнаружил, что номера чипов памяти видеокарт попросту «перебиты»: соскоблив верхний слой, на котором видна маркировка 9XB77 D9WCW, пред взором энтузиаста возникли другие надписи — 8RA77 D9WCW, а в паре случаев 8PA77.

Источник изображений: Youtube, Paulo Gomes

Опытные оверклокеры, наверное, уже догадались, зачем некоторые продавцы совершают подобные «телодвижения»: если порыться в недрах памяти, можно вспомнить, что после дебюта GeForce RTX 2080 Ti ряд счастливых обладателей топовых моделей сообщил о появлении артефактов и даже полной неработоспособности видеокарты. Вскоре после этого NVIDIA заменила чипы памяти Micron на Samsung, что породило слух о неисправности первых, однако официально компания не признавала их проблемными.

Продавцы же, следуя жажде наживы, судя по всему, пытаются скрыть от потенциальных покупателей факт наличия у реализуемых GeForce RTX 20 чипов с «плохой репутацией», меняя их маркировку на «правильную».

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Источник добавляет, что ранее стало известно, что некоторые майнеры также закрашивают компоненты видеокарт, чтобы придать им «товарный» вид.

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#nvidia #samsung #micron #geforce rtx 20
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