Дебютировавшие несколько месяцев назад серверные представители архитектуры Zen 4 под кодовым именем Genoa, принадлежащие к линейке EPYC 9004, продолжают поражать воображение неокрепших умов: как сообщает ресурс Wccftech, топовая модель новой серии продемонстрировала впечатляющие результаты в бенчмарке Cinebench R23.
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Исходя из представленных данных, в тесте принимал участие инженерный образец AMD EPYC 9654, выпускающийся по 5-нм технологическому процессу и наделенный 96/192 потоками вкупе с 384 Мбайт L3-кэша. При этом CPU функционировал на несколько сниженных по сравнению со стандартными значениями частотах (2.15 ГГц в номинале с увеличением до 3.5 ГГц в boost-режиме), однако с более скоростными модулями оперативной памяти (DDR5-5600 против DDR5-4800 в официальных спецификациях).
Что касается непосредственно результатов тестов, то в бенчмарке Cinebench R23 процессор AMD EPYC 9654 (ES) смог показать впечатляющий результат, набрав 115315 баллов, почти догнав разогнанный Ryzen Threadripper 5995WX, охлаждаемый жидким азотом (LN2).
Источник изображений: Wccftech
Впрочем, особо дотошные оверклокеры тут же заметят, что у Threadripper 5995WX на 50 % меньше ядер, однако данное противостояние интересно с точки зрения будущего дебюта HEDT-процессоров серии Ryzen Threadripper 7000, топовые представители которой, равно как и EPYC 9654, обзаведутся 96 ядрами/192 потоками с архитектурой Zen 4, но в теории смогут похвастаться более высоким тактовыми частотами, в результате чего их достижения, несомненно, будут ещё более внушительными.