Пока широкое компьютерное сообщество горячо обсуждает возможности не так давно дебютировавших топовых моделей AMD в лице Radeon RX 7900 XTX/Radeon RX 7900 XT и ожидает скорого выхода более доступных графических адаптеров, специалисты «красной команды» уже вовсю трудятся над продуктами следующего поколения: как сообщает ресурс Wccftech, в своём интервью для сайта 4Gamer представители компании рассказали о предстоящих видеокартах на базе архитектуры RDNA 4 и своих планах на обозримое будущее.
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Источник изображения: Wccftech
По словам AMD, компания не желает перегружать свои игровые графические адаптеры дополнительными функциями, которые не требуются рядовому геймеру, но заставляют его переплачивать: так, существующая стратегия «красной команды» позволяет успешно конкурировать с NVIDIA в задачах, связанных с задействованием искусственного интеллекта — технология масштабирования FSR не уступает DLSS, позволяя пользователю насладиться всеми красотами игры при высоком уровне кадровой частоты.
При этом AMD не намерена ограничивать ускорители ИИ только лишь функциями масштабирования, видя и другие варианты их применения, такие как расчёт движения и поведения NPC или обработка изображений.
Что касается будущих игровых продуктов AMD, то, по словам представителя «красной команды», прирост производительности благодаря архитектуре RDNA 4 будет ещё более высок по сравнению с прошлыми поколениями, причём произойдёт это уже в ближайшем будущем.
Ожидается, что игровые видеокарты AMD серии Radeon RX 8000, основанные на архитектуре RDNA 4, дебютируют не ранее 2024 года и будут использовать новый технологический процесс.