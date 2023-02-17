В то время как геймеры с «тугим» кошельком уже наслаждаются возможностями своих новеньких Radeon RX 7900 XTX/Radeon RX 7900 XT, бережливые почитатели продукции AMD с нетерпением ожидают выхода более доступных представительниц серии Radeon RX 7000, и, возможно, на их улице вскоре тоже будет праздник: как сообщает ресурс VideoCardz, в базе данных южнокорейского регулирующего органа RRA была обнаружена запись о регистрации печатной платы под кодовым именем «D707» сразу в семи вариациях.
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Источник изображения: HotHardware
Стоит отметить, что в ассортименте AMD уже есть две печатные платы, предназначенные для графических адаптеров серии Radeon RX 7000: «D702» соответствует Radeon RX 7900 XTX, а «D704» — Radeon RX 7900 XT. Свежезарегистрированная же плата может быть использована для любого из новых продуктов компании, основанных на архитектуре RDNA 3, а наличие целых семи вариантов намекает на широкое применение в разных ипостасях — как в игровой, так и в профессиональной.
Источник изображения: VideoCardz, RRA
При этом источник отмечает, что свежая запись о регистрации не обязательно указывает на скорый выход очередной представительницы Radeon RX 7000, однако факт надвигающегося дебюта мобильных игровых видеоадаптеров серий Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600, основанных на графическом процессоре Navi 33, может быть косвенным признаком появления и десктопных моделей на базе данного GPU.