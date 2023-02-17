Это могут быть видеокарты на базе GPU Navi 33.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

В то время как геймеры с «тугим» кошельком уже наслаждаются возможностями своих новеньких Radeon RX 7900 XTX/Radeon RX 7900 XT, бережливые почитатели продукции AMD с нетерпением ожидают выхода более доступных представительниц серии Radeon RX 7000, и, возможно, на их улице вскоре тоже будет праздник: как сообщает ресурс VideoCardz, в базе данных южнокорейского регулирующего органа RRA была обнаружена запись о регистрации печатной платы под кодовым именем «D707» сразу в семи вариациях.

реклама

Источник изображения: HotHardware

Стоит отметить, что в ассортименте AMD уже есть две печатные платы, предназначенные для графических адаптеров серии Radeon RX 7000: «D702» соответствует Radeon RX 7900 XTX, а «D704» — Radeon RX 7900 XT. Свежезарегистрированная же плата может быть использована для любого из новых продуктов компании, основанных на архитектуре RDNA 3, а наличие целых семи вариантов намекает на широкое применение в разных ипостасях — как в игровой, так и в профессиональной.

Источник изображения: VideoCardz, RRA

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

При этом источник отмечает, что свежая запись о регистрации не обязательно указывает на скорый выход очередной представительницы Radeon RX 7000, однако факт надвигающегося дебюта мобильных игровых видеоадаптеров серий Radeon RX 7700 и Radeon RX 7600, основанных на графическом процессоре Navi 33, может быть косвенным признаком появления и десктопных моделей на базе данного GPU.