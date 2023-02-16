«Красная команда» продолжает радовать разработчиков игр и приложений.

Специалисты AMD продолжает улучшать свою технологию масштабирования, именуемую FidelityFX Super Resolution и являющуюся альтернативой NVIDIA DLSS: не так давно «красная команда» сообщила о выходе очередного крупного обновления с порядковым номером 2.2, а сегодня, как информирует общественность ресурс VideoCardz, открыла его исходный код, что упростит работу по внедрению технологии в игры и приложения для целого ряда разработчиков.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Сообщается, что AMD FSR 2.2 несёт в себе целый ряд позитивных изменений, в том числе совместимость с более широким набором входных сигналов HDR, снижение уровня артефактов и мерцания, а также новый отладчик API, который должен упростить процесс интеграции.

При этом AMD отмечает, что разработчикам необходимо будет обратить внимание на некоторые изменения, связанные с генерацией масок, которые могут потребовать дополнительных настроек.

Источник изображения: VideoCardz, AMD

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Стоит отметить, что поддержка технологии AMD FSR 2 заявлена для 110 игровых приложений, а FSR 1 расширяет данный список до 250 игр. Кроме того, в ближайшем будущем популярный движок Unreal Engine также сможет похвастаться наличием FSR 2.2, что в теории ещё больше продвинет разработку «красной команды» в массы.