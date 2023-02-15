Бурное развитие инструментов и продуктов, связанных с искусственным интеллектом, прежде всего ChatGPT, похоже, имеет не только позитивные стороны, но и таит в себе негативные факторы: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на сайт BusinessKorea, цены на чипы памяти стремительно растут, а основной причиной этого явления называют успех чат-бота с ИИ.
реклама
Согласно отчёту источника, спрос на чипы DRAM повышается: так, NVIDIA, нуждаясь всё в большем количестве памяти типа HBM3 для своих ускорителей вычислений, обратилась к одному из крупнейших производителей памяти в лице SK Hynix с просьбой увеличить свои мощности.
Источник изображения: NVIDIA
Впрочем, «зелёная команда» является не единственной компанией, требующей для своих продуктов чипов HBM3, в то время как возможности заводов, выпускающих DRAM, ограничены, что, судя по всему, и стало причиной ощутимого роста цен на память — сообщается о пятикратном повышении ценников HBM3. При этом стоимость чипов HBM2 и HBM2e, использующихся в более старых ускорителях вычислений, также растёт.
Ряд специалистов отмечает, что большая популярность ChatGPT может принести огромную пользу не только для рядовых пользователей, решающих при помощи данного инструмента те или иные вопросы, но и для производителей, прежде всего для NVIDIA — так, в настоящий момент серверы ChatGPT имеют в своём распоряжении около 25000 ускорителей вычислений «зелёной команды», а в будущем с ростом пользовательской базы и появлением конкурирующих сервисов количество требуемого «железа» будет только расти.