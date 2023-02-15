Похоже, производители памяти не справляются с возросшими спросом.

Бурное развитие инструментов и продуктов, связанных с искусственным интеллектом, прежде всего ChatGPT, похоже, имеет не только позитивные стороны, но и таит в себе негативные факторы: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на сайт BusinessKorea, цены на чипы памяти стремительно растут, а основной причиной этого явления называют успех чат-бота с ИИ.

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Согласно отчёту источника, спрос на чипы DRAM повышается: так, NVIDIA, нуждаясь всё в большем количестве памяти типа HBM3 для своих ускорителей вычислений, обратилась к одному из крупнейших производителей памяти в лице SK Hynix с просьбой увеличить свои мощности.

Источник изображения: NVIDIA

Впрочем, «зелёная команда» является не единственной компанией, требующей для своих продуктов чипов HBM3, в то время как возможности заводов, выпускающих DRAM, ограничены, что, судя по всему, и стало причиной ощутимого роста цен на память — сообщается о пятикратном повышении ценников HBM3. При этом стоимость чипов HBM2 и HBM2e, использующихся в более старых ускорителях вычислений, также растёт.

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Ряд специалистов отмечает, что большая популярность ChatGPT может принести огромную пользу не только для рядовых пользователей, решающих при помощи данного инструмента те или иные вопросы, но и для производителей, прежде всего для NVIDIA — так, в настоящий момент серверы ChatGPT имеют в своём распоряжении около 25000 ускорителей вычислений «зелёной команды», а в будущем с ростом пользовательской базы и появлением конкурирующих сервисов количество требуемого «железа» будет только расти.