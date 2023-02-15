Новинка будет отличаться достаточно привлекательным соотношением цена/качество.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65

3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65

Компания MSI продолжает пополнять ассортимент своей продукции всё новыми материнскими платами: как сообщает ресурс Wccftech, в скором времени производитель намерен явить на суд широкой компьютерной общественности системную плату MAG X670E Tomahawk, обладающую достаточно широким набором возможностей при сравнительно скромной цене.

реклама

Согласно представленным данным, материнская плата MSI MAG X670E Tomahawk обзаведётся системой питания, выполненной по формуле «14+2+1» фазы, четырьмя слотами для установки модулей оперативной памяти DDR5 общим объёмом в 128 Гбайт и аналогичным количеством коннекторов для подключения устройств с интерфейсом SATA 3.0.

Кроме того, новинка сможет похвастаться наличием трёх слотов PCIe x16, один из которых предназначен для подключения устройств с интерфейсом PCIe версии 5.0 и имеет 16 линий, в то время как остальные два представлены четырьмя линиями PCIe 3.0, а также снабжена разъёмом PCIe 4.0 x1. Для подключения M.2-накопителей можно использовать четыре коннектора — один PCIe 5.0 x4 и три PCIe 4.0 x4. При этом три верхних слота M.2 снабжены радиаторами Shield Frozr.

Также системная плата имеет в своём распоряжении 2.5-гигабитный Ethernet-порт, четыре разъёма USB 3.1, три порта USB 3.2 Gen 1 и один коннектор USB 3.2 Gen 2x2, а также модуль WiFi 6E.

Источник изображений: Wccftech, Twitter, chi11eddog

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Что касается цены MSI MAG X670E Tomahawk, то она весьма приятна — исходя из имеющейся информации, рекомендованная стоимость новинки составит $340.