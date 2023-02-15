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При цене в $340 матплата MSI MAG X670E Tomahawk предложит широкий набор возможностей
Новинка будет отличаться достаточно привлекательным соотношением цена/качество.
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Компания MSI продолжает пополнять ассортимент своей продукции всё новыми материнскими платами: как сообщает ресурс Wccftech, в скором времени производитель намерен явить на суд широкой компьютерной общественности системную плату MAG X670E Tomahawk, обладающую достаточно широким набором возможностей при сравнительно скромной цене.

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Согласно представленным данным, материнская плата MSI MAG X670E Tomahawk обзаведётся системой питания, выполненной по формуле «14+2+1» фазы, четырьмя слотами для установки модулей оперативной памяти DDR5 общим объёмом в 128 Гбайт и аналогичным количеством коннекторов для подключения устройств с интерфейсом SATA 3.0.

Кроме того, новинка сможет похвастаться наличием трёх слотов PCIe x16, один из которых предназначен для подключения устройств с интерфейсом PCIe версии 5.0 и имеет 16 линий, в то время как остальные два представлены четырьмя линиями PCIe 3.0, а также снабжена разъёмом PCIe 4.0 x1. Для подключения M.2-накопителей можно использовать четыре коннектора — один PCIe 5.0 x4 и три PCIe 4.0 x4. При этом три верхних слота M.2 снабжены радиаторами Shield Frozr.

Также системная плата имеет в своём распоряжении 2.5-гигабитный Ethernet-порт, четыре разъёма USB 3.1, три порта USB 3.2 Gen 1 и один коннектор USB 3.2 Gen 2x2, а также модуль WiFi 6E.

Источник изображений: Wccftech, Twitter, chi11eddog

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Что касается цены MSI MAG X670E Tomahawk, то она весьма приятна — исходя из имеющейся информации, рекомендованная стоимость новинки составит $340.

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#msi #mag x670e tomahawk
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