Известный производитель компьютерного «железа» в лице Gigabyte продолжает свою славную традицию по выпуску внешних видеокарт: как информирует общественность ресурс VideoCardz, в скором времени к уже представленным на рынке игровым устройствам на базе видеоадаптеров серий GeForce RTX 20 и RTX 30 добавится и решение на основе GeForce RTX 40.
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Сообщается, что список игровых устройств компании Gigabyte пополнится продуктом серии AORUS Gaming Box, основным компонентом которого станет игровой видеоадаптер GeForce RTX 4090 с кастомным дизайном и системой жидкостного охлаждения внутри специального корпуса.
Кроме того, устройство снабдят встроенным блоком питания, что ещё больше упростит подключение внешней видеокарты к ноутбуку или компьютеру: пользователю останется лишь подсоединить кабели для организации питания и вывода изображения (HDMI или DisplayPort), а также Thunderbolt неизвестной пока версии — это может быть как новый Thunderbolt 4, так и старый добрый Thunderbolt 3, что, впрочем, вряд ли повлияет на конечную производительность, ведь обе версии интерфейса ограничены максимальной пропускной способностью в 40 Гбит/с.
Кроме того, AORUS RTX 4090 Gaming Box снабжён парой коннекторов USB 3.0 Type-A и портом Ethernet на задней панели, а также USB Type-C — на передней.
Источник изображений: VideoCardz
При этом Gigabyte ещё не размещала данные о продукте на своём официальном сайте, поэтому полной информации касательно спецификаций новинки пока что не имеется.