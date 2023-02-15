Информация о грядущих моделях процессоров Intel, предназначенных для рабочих станций и относящихся к поколению Sapphire Rapids-WS на базе сокета LGA 4677, продолжает становиться достоянием общественности: как сообщает ресурс VideoCardz, специалисты сайта Chip сумели раздобыть слайды, иллюстрирующие спецификации и стоимость новейших процессоров «синей команды», не забыв поделиться ими с компьютерным сообществом.
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Согласно представленным данным, флагманский процессор Intel Xeon W9-3495X сможет похвастаться наличием 56 ядер/112 потоков и максимальной частотой в 4.8 ГГц, а его ценник остановится на отметке в $5889. Всего же серия W3400 будет насчитывать 7 моделей с количеством ядер от 12 до 56, ценой от $1189, поддержкой 112 линий PCIe и 8-канальной памяти DDR5-4800 с общей ёмкостью до 4 Тбайт. При этом уровень TDP процессоров будет варьироваться в пределах от 270 до 350 Вт, а модели с суффиксом «X» обзаведутся разблокированным множителем.
Старшим представителем серии W2400 станет процессор Intel Xeon W7-2495X, наделённый 24 ядрами/48 потоками с максимальной частотой до 4.8 ГГц и оценённый в $2189. При этом в состав данной серии войдут восемь моделей, оснащённых от 6 до 24 ядрами, имеющих поддержку 64 линий PCIe, 4 каналов памяти DDR5-4400/DDR5-4800 (для Xeon W3/W5, W7), TDP от 120 до 225 Вт и ценник, стартующий с отметки в $359.
Источник изображений: VideoCardz, Chip
Исходя из имеющихся данных, прирост производительности для процессоров Sapphire Rapids в сравнении с достижениями предшественников будет достигать значений в 28 и 120 % в разрезе одно- и многопоточной производительности, а более подробная информация будет обнародована Intel чуть позже.