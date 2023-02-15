Пока геймеры с «тугим кошельком» присматривают себе новенькую игровую видеокарту серии GeForce RTX 40 или ожидают выхода более доступных моделей поколения Ada Lovelace, пользователи, привыкшие считать свои деньги, продолжают приглядываться к более старым моделям, а некоторые, похоже, уже сейчас смогут заполучить себе желанный видеоадаптер по «вкусной» цене: как информирует общественность ресурс Wccftech, заокеанский ритейлер BestBuy ощутимо снизил ценники на видеокарты серии GeForce RTX 30.
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Источник изображения: Wccftech
Так, топовая модель прошлого поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti потеряла в цене $220, теперь предлагаясь за $880, снижение стоимости RTX 3080 Ti составило $180, в результате чего ценник видеокарты остановился на отметке в $720, а RTX 3070 в данный момент имеется возможность приобрести на $200 дешевле, то есть за $300.
Источник изображения: Wccftech, BestBuy
Наибольшее же падение претерпел ценник модели GeForce RTX 3080 с 10 Гбайт «на борту»: видеокарту можно заполучить всего за $420, что на $280 меньше её стандартной стоимости.
Не обошлось и без «ложки дёгтя»: воспользоваться «аттракционом неслыханной щедрости» смогут лишь покупатели из США и Канады, в то время как остальным геймерам остаётся надеяться, что и другие ритейлеры примутся обновлять ассортимент своей продукции, готовя место для нового поколения видеоадаптеров и снижая ценники устаревших моделей.