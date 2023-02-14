Несколько недель назад счастливые обладатели скоростных твердотельных накопителей Samsung серий 990 Pro и 980 Pro столкнулись с возникновением достаточно странного поведения SSD: согласно показаниям фирменного ПО компании или сторонних утилит, «здоровье» данных накопителей стало уменьшаться буквально на глазах — всего за пару дней ущерб мог составить несколько процентов.
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Источник изображения: Wccftech
Реакция потребителей не заставила себя долго ждать и, естественно, она была негативной, а вот специалисты Samsung, похоже, на первых порах не восприняли возникшие проблемы всерьёз, однако, как сообщает ресурс Wccftech, спустя несколько недель всё же выпустили новую прошивку, которая должна исправить неполадки.
Исходя из официального заявления представителей компании, специалисты Samsung тщательно изучили отчёты потребителей, у которых возникли проблемы с твердотельными накопителями, и выяснили, что неполадки были вызваны некорректной работой прошивки, поэтому сегодня обнародовали обновление, призванное справиться с имеющимися проблемами для SSD 990 Pro. При этом значения SMART останутся на том же уровне, поэтому уже присутствующие потери «здоровья» никуда не денутся.
Стоит отметить, что ранее представители Samsung не признавали наличие проблем у своих накопителей, однако под давлением общественности всё же разобрались в ситуации, сначала выпустив обновление для SSD, принадлежащих к серии 980 Pro, а сегодня — для не так давно вышедших накопителей 990 Pro.